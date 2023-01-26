中国能发动魅力攻势吗？

中国外交重启

美国《外交政策》杂志（Foreign Policy）专栏作家、哈佛大学 Robert and Renée Belfer 国际关系中心教授 Stephen M. Walt，1月23日在该杂志其专栏发表文章分析，中共20大上习近平三度扩权，那么中国今能发动魅力攻势吗？

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作者经由这篇文章分析了，北京的外交政策若重新启动为何会成功，也不会成功。

作者解释说，独裁政权的所谓优势之一是，它被假设成为了应付新的变局就可以突然反其道而行。如果说，一个人拥有最高权力，又不必担心官僚僵化、讨厌的媒体、国内反对派、有影响力的利益集团、独立的司法机构以及其他各种各类的民主机构，那么从理论上讲，他们就能夠发布一项新法令，让国家之船驶向新的航道。

作者续称，独裁者敏捷又自洽的这种形象很可能是有误的，或至少是不完全的。即使是看似没有挑战的独裁者，通常也会担心潜在的竞争对手、相互牵制的权力中心，以及远方官员是否会有效执行指令。暴君有时会坚持失败的政策，因为下属不会告诉他们到底发生了什么；或者他们拒绝改变路线，因为他们不想显得软弱。此外，那些所谓的懒惰、功能失调的民主国家有时会以令人惊讶的活力和迅速采取行动，特别是在紧急情况下。

作者表示，尽管有这些警告，但中国国家主席习近平最近进行的变革的范围和速度仍然令人印象深刻。在2022年10月中国共产党第二十次全国代表大会上巩固了其对权力的控制后，习近平突然放弃了他所倡导的僵化且代价高昂的新冠清零政策，以遏制出人意料的公众抗议活动蔓延。他部分缓和了他在国家经济上的列宁主义态度，并且在经济增长低迷之际，放宽对阿里巴巴等大型企业的管控來安抚和振兴中国私营部门。

就本文论述而言，最重要的是，中国现在正试图修复与外部世界的网络，以求改善其全球形象、重新点燃经济增长，和最大程度上破坏美国将几个关键国家团结成一个松散的反华联盟。不过，这个最新的“魅力攻势”能行得通吗？

作者认为，無需高智商就能弄清楚习近平为什么要这样做：他的基本外交策略根本行不通。公开宣布到本世纪中叶成为（万一不是）世界领先强国，本身就是一个错误。或许这是一个有价值的目标，但如此大胆的吹嘘肯定会让美国感到震惊，并让许多其他国家保持警惕。在南海大肆進行“军事化的岛屿建设”是错误的；無视国际法庭驳回中国在这条关键水道的领土主张的裁决是短视的。通过向争议地区派遣飞机和船只威胁台湾和日本，效果适得其反。中国军队在偏远的喜马拉雅山区与印度军队发生冲突，也毫无意义。另外在入侵乌克兰前夕，中国与俄罗斯如此紧密地结盟肯定还是一个错误。要么习近平被骗了（假设俄罗斯总统普京没有告诉习近平他的计划），要么习近平选择默许一个被证明能力不如他预期的鲁莽伙伴。无论是那一种，都令人难堪。而且最糟糕的是，这些令人担忧的策略是通过激进、过度竞争的“狼战”外交来推行和捍卫的，其基础是反复欺负和贬低外国外交官和政府官员却认为如此可以赢得友谊并增强中国影响力的奇怪想法。

作者指出，习近平实施的外交政策的结果非常明显：美国民主与共和两党一致支持应对“中国威胁”；日益激烈的美中高科技贸易战，包括旨在削弱中国芯片技术发展的出口管制；美国、日本、印度澳大利亚所谓的四方联盟的巩固；日本决定到2027年将其国防开支增加一倍，并与美国更密切合作；韩国暗示它可能会获得核武器，这部分是对朝鲜行动的回应，但也反映了对中国的担忧；以及中国在欧盟、澳大利亚和其他几个地方的公共形象急剧恶化。

作者又指，重新启动的必要性是显而易见的，所以中国最近一直在讨好。习近平和美国总统拜登在巴厘岛20国集团峰会上举行了一次相当亲切的会议。习近平欢迎德国总理朔尔茨来北京进行国事访问。习近平本人会见了东南亚国家元首，并前往沙特阿拉伯参加沙特领导人穆罕默德·本·苏丹策划的一系列峰会。中国副总理刘鹤告诉达沃斯的听众：“中国回来了”和“向企业开放”，中国共产党党中央经济工作会议一直在发布有利于商业的指南，旨在刺激更大的经济增长。刘鹤还在苏黎世跟美国财长耶伦会谈举行会谈，並邀请她访问北京。这是疫情爆发多年来，中美双方首次展现出对缓解贸易争端的兴趣。

这一切行得通吗？得要看情况！.

作者接着回答，在短期内，放弃狼战外交，重申中国与其他国家建立密切经济联系的愿望，将在许多地区找到乐于接受的受众。中国在当今世界的地位和影响力是败其经济规模和高科技供应链的复杂性所赐。相比之下，它不断增长的军事力量让其他人感到紧张。即使是美国的亲密盟友也不想断绝与中国的经济关系（其实许多美国企业也是如此），尽管他们反对中国的侵犯人权和挑战区域稳定的行为。正如荷兰总理鲁特上周告诉达沃斯的听众的那样，“即使存在‘合理的安全问题’，中国也是一个‘巨大的经济，拥有巨大的潜力和巨大的创新基础’。” 法国财经部长勒梅尔也赞同这一观点，他说：“美国想击退中国，我们想让中国参与进来。... 我坚信，在世界游戏中，中国必须加入，中国不能出局。”

作者表示，这告诉我，中国必须停止试图加快变革的步伐，改采战略耐心的政策。它的主要重点应该是国内经济发展——特别是在先进技术的关键领域——这将加强其他国家与国内经济发展保持密切联系的愿望，并阻止它们充分参与美国的出口管制及华盛顿为减缓中国增长的其他措施。中国还应该继续努力在现有的全球机构内建立影响力，如果其他国家不担心北京未来如何利用其增强的影响力，这一努力更有可能取得成功。

这种策略也可能從中国对威斯特伐利亚式（Westphalian-style）国家主权的承诺當中獲利，因為中国自己的政治模式并不具有普遍吸引力，但它也不常敦促其他国家如何组织内部政治，并明确表示每个国家都应该自己决定如何治理的想法。相比之下，美国喜欢教训其他国家应该如何治理自己，也一直试图让其他国家接受美国的价值观。在其他条件相同的情况下，北京对双边关系中侵入性较小的方式可能对其他非民主国家特别有吸引力。在这里，值得记住的是，在当今世界，非民主国家的数量远远超过真正的民主国家。

作者强调出，如果中国不能回到类似于其之前“和平崛起”战略的立场，那它现在试图的重置将或失败。之所以会失败，是因为习近平在其执政期间仍然完全致力于实现某些目标（例如与台湾统一），尽管对该岛进行军事攻击将是一个危险的提议，并将国际对中国的恐惧推向新的高度。又或者说，可能失败的因素是出于中国领导人认为其权力可能正在达到顶峰，在中国人口、经济停滞和地方平衡合成一体之前，为了保持及巩固现状不得不做的改变。

作者提点，这里有一个更普及的教训，一个所有大国（以及一些小国）的领导人都应该考虑的教训。当外国经济快速增长时，国际体系中的国家很少做出强烈和消极的反应；相反地，经常表态欢迎因为可以从扩大的经济机会中受益。如果这项政策促使挑战者能比预期更快地出现，那么它可能是短视的，但它似乎仍然是一个普遍的趋势。只有当一个崛起的大国开始抛出其新获得的话语权时——特别是像俄罗斯现在在乌克兰试图的那样，寻求以武力改变现状——其他国家才会完全惊慌失措，并开始采取直接行动来遏制这个问题。

作者总结说，美国非常幸运：它在19世纪的崛起并没有引发敌对反应，因为它远离其他大国，他们更担心对方，美国可以在北美扩张，而无需直接与他们当中的任何一个战斗。中国今天的立场没有那么有利，台湾人民仍然强烈反对被北京统治，中国只能被迫通过军事行动完成统一。而北京最新魅力攻势的成功将主要取决于习近平及其同伙是否认识到这个问题，即控制他们的民族主义野心，并集中精力继续在国内建设经济实力。

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