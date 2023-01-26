习近平眼皮下会有宫廷斗戏？

中国/习近平

图为新华社发布的照片，2022年10月27日，在中国西北部陕西省延安市的延安革命纪念馆，中共总书记习近平带领中共中央政治局常委参观。左起为中共中央政治局常委赵乐际、王沪宁、蔡奇、习近平主席、李希、丁薛祥和李强。

即将召开的中国人大年会将使中共总书记习近平第三次担任中国国家主席。习近平届时真正完成第三任期的权力巩固。习近平放眼皆是忠诚度追随者，但他们分别来自习近平不同时期主政不同地方，是否有不同集团，不同派系，亦或自然有争权夺利的习近平王国里宫廷斗争，引发关注。英国金融时报发表署名文章，谈未来习近平的效忠者争夺权力的中国新宫廷政治。

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据该文说，习近平将利用3月中国的橡皮图章议会和政治咨询机构的联席会议的两会，确认一批管理世界上人口最多的国家和崛起的军事超级大国的关键职位的任命。他们大多是习近平年轻时就认识的人，或者是他职业生涯早期与习近平共事数十年的亲信官员，以及自毛泽东以来对这个国家最强大的领导人表示效忠的新星。

3月份对政府职位的任命将标志着习近平完成了权力的巩固，因为他开始了前所未有的第三个领导人任期，他在10月份的共产党大会上确定了共产党总书记任期。

它们也将标志着习近平的追随者和在大会期间被提升到更高级别的党内职务的忠诚者中出现了一系列新的派别。

金融时报引述曾担任中国前总理赵紫阳顾问的吴国光在美国研究机构China Leadership Monitor最近发表的一篇文章中写道，"派系政治的新时代正在展开"。据现在在斯坦福大学和美国亚洲协会智库工作的吴国光说，"习近平作为最高领导人的地位和权威不太可能遇到来自中共高级干部内部的任何挑战，但在习近平的各个追随者群体中已经开始发生派系竞争。"

过去十年来，习近平领导的一个特点是决策的集中化，这减少了其他高级领导人的影响。他已经连根拔起了之前与前任胡锦涛和已故江泽民结盟的强大网络。虽然没有对习近平的铁腕权力构成威胁，但新的派别将争夺控制权和影响力，以及争夺最终由谁来接替习近平在党内的最高权力。

据该报道，分析人士还认为，了解习近平高层的背景、个性、意识形态倾向、政策偏好和个人网络，对于阐明中国政治的阴暗和往往不可预测的世界至关重要。

吴国光在他的文章中说，四个关键群体包括在福建、浙江和上海与习近平共事的官员，以及习近平家族关系深厚的北方省份--陕西。吴国光还列出了另外五个集团，包括来自军事和工业部门的官员、与著名的清华大学有关系的官员、与中央党校有关系的成员、与习近平的妻子彭丽媛有明显关系的几名官员以及来自安全部门的一个集团。

加州大学圣地亚哥分校的中国精英政治专家Victor Shih将最重要的集团缩小到习近平在担任福建和浙江省长时形成的集团，以及被任命为党内强大反腐机构成员的北方干部集团。

布鲁金斯学会的另一位中国政治专家程莉说，专家们现在只是处于理解 "非常复杂 "的新格局的 "早期阶段"。这意味着要重新开始分析领导层庞大的个人网络，以及政策、意识形态和影响力的差异。

金融时报称，中国共产党高层内部形成的任何派别都有可能引起习近平的愤怒，习近平对政治反对派和对他的统治的威胁作了镇压。

在10月党代会召开前的几个月里，前司法和公安官员被控参与不忠于中国国家主席的 "政治团伙 "而被判处长期监禁。

据华盛顿美国大学研究中国和苏联时期精英政治的专家托里吉安Joseph Torigian指出，中国的这种政治团体 "很少凝聚成像我们认为的党派那样有凝聚力的东西"。托里吉安称，"你不想让人觉得你与对方合作得太默契，因为这对习近平来说会是一个直接的警告信号......习近平会想砸碎它，摧毁它。"

英国金融时报原文链接：

https://www-ft-com.ezp.lib.cam.ac.uk/content/f1ddaaa1-7077-4e0a-bdc4-55205e4d2657

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