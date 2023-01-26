人权观察揭露数十名白纸抗议者仍被监禁

中国/白纸抗议

设址在美国的人权观察（HRW）周四表示，数十人在参加了2022年11月反对政府 "清零"政策的白纸抗议活动后，仍然在中国被监禁。

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人权观察说，涉及白纸抗议的中国数十名抗议者仍被监禁，一些被监禁的抗议者的具体位置仍然不明。

11月，一些中国城市爆发了多年未见的大规模抗议活动，要求结束与 "清零"政策有关的严格限制，在一些抗议中，示威者要求更大的政治自由。

法新社说，执政的共产党在接下来的一个月里突然结束了 "清零"政策。一股感染浪潮席卷全国，导致住院和死亡人数激增。

据媒体和活动人士报告说，最近几周有数目不详的人逮捕，包括学生和记者。

人权组织敦促中国当局必须 "立即释放因参与'白皮书'抗议活动而被拘留的所有人，并撤销对他们的所有指控。" 据人权观察说，中国抗议者为强调中国缺乏言论自由举起白纸抗议。

据该非政府组织的研究员王亚秋说："中国的年轻人正在为敢于为自由和人权发言而付出非常沉重的代价。世界各国政府和国际机构必须表示支持，应该呼吁中国当局立即释放他们。"

中国政府和国家媒体很少提及抗议活动，也没有提及逮捕事件，尽管其中一些抗议活动发生在北京和上海等主要城市。

法新社收集了抗议者亲属的证词，证实了几起逮捕事件。例如在广州。根据这些消息，25岁的杨子敬和其他6名抗议者在被审前拘留30天后，于1月初获得保释。

人权观察指出，其他几名抗议者的下落和法律地位仍然不清楚。其中包括26岁的曹志新，他是一名出版公司的工作人员，在参加为西北部新疆省省会乌鲁木齐一场致命火灾的受害者举行的守夜活动后被捕。这场火灾已经成为许多中国人愤怒的催化剂，他们认为清零限制阻碍了救援工作。

在他被捕后发布在社交媒体上的一段预先录制的视频中，曹志新说他的几个朋友也被逮捕了，并且无法联系。

据一位可能被逮捕的抗议示威参加者呼吁，“不要让我们从这个世界上消失。” 抗议中在视频中说：不要让我们被带走或被任意判刑。“

根据中国人权捍卫者组织上周的说法，已知的逮捕 "可能是冰山一角"，抗议者面临 "强迫失踪和酷刑的巨大风险"。

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