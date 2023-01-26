克鲁兹提法案 终止美向中国出售战略石油储备

克鲁兹提法案

美国国会共和党参议员特德‧克鲁兹（Ted Cruz，德克萨斯州）1月25日提出一项法案，将阻止联邦政府将美国战略石油储备（SPR）石油出售给中国公司。

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克鲁兹的法案，即《保护美国战略石油储备免受中国影响法案》（Protecting America’s Strategic Petroleum Reserve from China Act），由十多名参议院共和党人共同发起，与众议院本月通过的同名法案密切相关。

克鲁兹在一份声明中说：“战略石油储备旨在确保美国在紧急情况下有足够的石油储备”。

克鲁兹说：“相反，乔‧拜登将这一重要的国家安全资产的一部分卖给了中国共产党，当时中共正在为自己的战略用途储备石油，而美国人正因为拜登政府灾难性的能源政策而为燃料支付越来越高的价格”。

他还表示：“我们需要立即采取行动，阻止未来发生这种情况和继续释放美国的能源”。

拜登于2021年11月首次命令能源部使用战略石油储备，称这是“缓和石油价格的重大努力”，并降低了“街角加油站”的平均油价。去年俄罗斯入侵乌克兰后，拜登宣布释放3000万桶，并于2022年3月再释放1.8亿桶。

克鲁兹的法案，即《保护美国战略石油储备免受中国影响法案》，由十多名参议院共和党人共同发起。

由于政府的行动，拥有世界上最大石油储备之一的美国的战略石油储备处于1986年以来最低水平，但中共控制的公司已成功在拍卖会上购买了200万桶石油。

众议院共和党人本月早些时候通过了一项法案，以保护美国的战略石油储备不被出售给中国，并着眼于通过更多的法律来保护战略石油储备免受拜登政府的滥用。

1月12日，众议院通过了H.R. 22法案，即《保护美国战略石油储备不受中国影响法案》（Protecting America’s Strategic Petroleum Reserve from China Act）法案。该法案将禁止能源部长将战略石油储备中的石油出售给与中国共产党有关联的任何实体。

众议院法案以331票对97票的压倒性优势获得两党通过，所有共和党众议员和113名民主党众议员都投了赞成票。

路透社去年7月报导称，美国战略石油储备中的石油已从国外运往中国，这意味着美国旨在于禁运和战时紧急情况下支持美国石油供应的库存，被敌对国家购买。

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