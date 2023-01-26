比亚迪电动汽车将戴上“德国制造”的桂冠？

比亚迪

据柏林出版的《日报》报道，中国汽车生产商比亚迪对福特在德国萨尔州萨鲁伊斯的工厂表现出收购兴趣，也许中国电动汽车即将从德国出发上路。

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福特计划关闭在德国萨鲁伊斯的工厂，比亚迪对收购该工厂感兴趣，但也有其他收购对象。

六月，最后一辆福特嘉年华将在科隆下线。福特也将在2025年逐步淘汰福克斯。在那之后，不仅仅是紧凑型汽车走向终结，萨鲁伊斯工厂的生命也可能走向终结。在为第一辆完全自主研发的电动汽车进行了漫长的战斗之后，这家工厂已经输了。获得生产合同的是西班牙瓦伦西亚的工厂，而不是德国萨鲁伊斯工厂。但是，电动汽车仍有希望在萨尔州制造，只不过不是由福特，而是可能由中国生产商比亚迪。

据悉，就出售萨鲁伊斯工厂的谈判正在进行中。福特公司在德国的管理层代表下周将前往中国，与比亚迪讨论出售萨鲁伊斯工厂的可能性。目前还没有关于该交易条款的消息，包括价格。

比亚迪从去年开始向德国供应电动汽车。据《华尔街日报》报道，中方显然对接管福特在萨洛伊斯的工厂感兴趣。这意味着，这家工厂可能会迎来第二个春天。

据德国知情数据网站https://www.inside-digital.de/报道，比亚迪称自己是世界上最大的替代驱驱动车辆的生产商。去年，比亚迪销售了超过186万辆电动汽车和插电式混合动力汽车，超过了以往。现在，该公司还想在德国开拓市场，在短短四年内每年为人们带来12万辆电动汽车。为此，该公司于2022年底宣布，计划在欧洲大陆至少建立一个工厂。因此，接管福特工厂将符合比亚迪的发展计划。

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