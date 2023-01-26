王毅将外访

中国国务委员、前外长王毅据报道将于二月中旬出访欧洲。自去年底以来，中国一直希望改善因北京在俄乌战争中支持莫斯科而饱受影响的中欧关系。目前经济面临困境的欧洲会如何应对中国的魅力攻势？欧洲各国又将如何面对美国针对中国采取统一行动的要求？

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美国政治新闻网站Politico援引外交方面的消息说，王毅将访问德国和比利时，参加2月17日到19日的慕尼黑安全会议，并与欧洲的高级官员会晤。报道援引欧洲方面的话说，欧洲已经做好准备与王毅对话。

中国还没有确认王毅是否出访。不过，1月18日中国外交部发言人汪文斌说，中国愿意加深与欧洲的联系。他说：“下阶段，中方愿在相互尊重基础上同欧方继续加强对话合作，共同推动中欧全面战略伙伴关系不断取得新进展。”

如果确定，王毅此番出访时间较为敏感。这不仅接近俄罗斯入侵乌克兰一周年，也是普京准备对乌克兰发动春季军事攻势的时间。分析人士说，王毅无疑会遭遇欧洲的持续压力，希望他解释清楚中国对俄罗斯的立场。

俄罗斯入侵乌克兰以来，俄欧变成敌对关系，北京对莫斯科的经济支持和外交“掩护”，令欧中关系承受了相当的压力。去年4、5月间，中国曾派出特使出访捷克和斯洛伐克等八个中东欧国家，希望改善关系，但遭到拒绝。

不过，从年底开始，北京开始施展魅力攻势，旨在加强与西方的关系，特别是与欧洲的关系，以此改变因为亲俄立场以及严苛的新冠清零政策带来的孤立局面。这个势头似乎还在加强。

去年年底，中国接待了德国总理朔尔茨（Olaf Scholz）和欧洲理事会主席米歇尔（Charles Michel）的到访。今年年初，中国还将接待法国总统马克龙（Emmanuel Macron）和意大利总理梅洛尼（Giorgia Meloni)的到来。王毅即将到来的出访也应该是这个努力的一部分。有报道说，王毅希望中欧关系恢复平静，并希望用新开放的中国经济机会吸引欧洲领导人。

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