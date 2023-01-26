荷兰要求官员避用TikTok 马克龙也持批评

荷兰/中国/TikTok

由于欧盟和美国越来越担心中国拥有的视频共享平台会带来隐私风险，荷兰公共当局被告知要避用 TikTok。

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两名政府官员告诉 POLITICO，荷兰各部委和机构大多听从了避免使用 TikTok 帐户并停止政府在该平台上进行交流和投放广告的建议。TikTok在荷兰人气飙升，拥有约 350 万用户。

荷兰放弃 TikTok 的决定遵循荷兰政府于 11 月宣布的“暂停政府使用 TikTok，直到 TikTok 调整其数据保护政策”的建议。虽然该建议类似于美国政府最近从 12 月起禁止在政府设备上使用 TikTok 的决定，但荷兰指南在范围和执行方面要有限得多。

这是总部位于北京的字节跳动 (ByteDance) 旗下的 TikTok 如何在欧洲面临阻力、加剧TikTok在美国的麻烦的最新例证。TikTok公司已经因向中国发送欧盟用户数据而受到调查。法国总统马克龙 (Emmanuel Macron) 是该视频应用最激烈的欧洲批评者之一，他称 TikTok “看似无辜”，是用户“真正上瘾”的原因，也是俄罗斯虚假信息的来源。

POLITICO称，近几个月来，随着美国推动对向中国出售敏感技术（包括荷兰芯片印刷巨头 ASML 制造的机器）实施更多出口管制，荷兰官员一直在寻求加强与华盛顿的关系。荷兰首相马克吕特本月会见了美国总统拜登，他们在会见中坦率讨论迎接中国的挑战。

据荷兰官员表示，荷兰对 TikTok 的政策实际上是暂停而不是禁止，并没有明确指示政府官员删除来自手机的TikTok应用程序。该发言人表示，很难评估政府服务部门在多大程度上严格遵守了建议，因为该部没有监控单独的服务部门对该应用程序的使用。但这两位官员表示，随着西方国家日益增长的安全担忧，这一建议引发了人们对这款中国拥有的应用程序的明显转变。

荷兰政府的一个联合党在 11 月呼吁全面禁止TikTok。

TikTok在 11 月初承认，其部分中国员工可以访问欧洲 TikTok 用户数据。福布斯杂志12 月份的一篇报道称，该公司员工访问数据以追踪报道 TikTok 的记者的位置，这在美国也受到了严格审查。

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