马斯克又赞中国工人勤劳聪明 称中国企业因之才有竞争力

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特斯拉在刚刚公布的财务业绩中显示最近的大幅降价正在刺激需求，该公司同时削减成本，以期在经济衰退中实现增长。特斯拉老板马斯克布局挑战，指面临最大竞争对手来自中国，他称因为竞争对手中国“工作最努力、最聪明”，企业也最具竞争力。

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据路透社报道称，马斯克之前就曾称赞过中国工人和竞争对手。2021 年，他称中国汽车制造商是“世界上最具竞争力的”，称其中一些非常擅长开发软件。他还表示，去年新冠封锁期间，中国工人“凌晨 3 点还在加班加点”，以保证特斯拉工厂的运转。

中国是特斯拉公司的第二大市场，也是特斯拉最大工厂的所在地。中国市场2022 年约占全球电动汽车销量的三分之二。中国也是一个电动汽车的新市场，充满了在车型和价格上竞争的竞争对手，有小鹏汽车、蔚来汽车和比亚迪股份有限公司。

昨天当被问及特斯拉的竞争时，马斯克回应称，他尊重中国的车企，称中国是全球竞争最激烈的市场。马斯克没有点名任何中国汽车制造商。

马斯克说，“他们工作最努力，他们工作最聪明。”他说，“所以我们猜测，可能有一些中国公司最有可能成为仅次于特斯拉的公司。”

据路透社报道，特斯拉已经降价以应对日益激烈的竞争和中国需求放缓，随后在美国和其他市场也出现降价。

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