IBM将裁员3900人

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美国信息服务龙头企业IBM将裁员3900人，占其员工总数1%以上。这是该公司在战略调整框架下实施的一次裁员计划。

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一名接近IBM的消息人士向法新社披露了该公司的裁员数字。不过，IBM在周三发布的业绩新闻稿以及在介绍其季度帐目的电话会议期间，均未明确提及裁员人数。该公司负责人仅提到了三亿美元的特殊费用，消息来源称：这笔费用相当于裁员计划所需成本。公司一名发言人向法新社指出：这笔费用由“勤达睿（Kyndryl）”的分拆和健康业务的剥离所产生，与2022年的表现或2023年的预测无关。

2021年，IBM将旗下的信息技术（IT）基础架构管理服务业务拆分出来，这是该公司历史悠久的分支机构之一，但业绩远不如远程计算（云）。“勤达睿（Kyndryl）”则是拆分出来的新公司的名称，这家公司自2021年11月起成为在纽约证券交易所上市的一家独立公司。

2022年初，“勤达睿”将属于其人工智能业务沃森健康（Watson Health）部门的医疗数据和分析资产业务转让给了美国 一家 （Francisco Partners）投资公司。

IBM周三公布的去年第四季度营收和净利润略好于预期，与分析师预期相符。在公布业绩的电话会议上，首席财务官詹姆斯-卡瓦诺（James Kavanaugh）表示：将增长预期数字放低是该集团通常使用的一种“谨慎”做法。

另据法新社报道：亚马逊、元（Meta）、微软和谷歌等各大科技公司在新冠疫情大流行期间增加招聘以满足对数字服务日益增长的需求后，最近纷纷推出全面裁员计划。推特也大幅裁员。从去年底至今年初，美国科技行业已取消了七万多个工作岗位。

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