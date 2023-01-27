世卫今讨论是否取消新冠疫情最高警戒级别

世卫组织-新冠病毒

新冠大流行是否仍然很严重，是否仍然需要列为“"国际关注的公共卫生紧急状态"这一世界卫生组织规定的最高警戒级别？该组织突发事件委员会周五开会讨论是否需要解除这一最高警报。

广告 继续浏览后续

世卫组织总干事谭德塞的态度似乎不存在多少疑问。周二，他在日内瓦举行的例行新闻发布会上说："虽然我不想在突发事件委员会的建议提出前表态，但我仍然对许多国家的局势和越来越多的死亡人数感到非常关切。"我的信息很明确："不要低估这种病毒，它已经让我们吃惊，并将继续让我们吃惊，它将继续杀人，除非我们做得更多，向需要的人提供卫生设施，并在全球范围内打击错误信息。"

决定权最后在这位总干事手中，他可以选择是否遵循紧急委员会提出的建议。

谭德塞此前指出，"自12月初以来，全世界每周报告的死亡人数一直在增加"。"此外，中国取消限制导致世界上人口最多的国家的死亡人数增加"，上周，在向世卫组织报告的近40000例新冠死亡中，"一半以上来自中国"。新冠病毒最近两个月在全球造成超过17万人死亡。

这将是这个由成员国专家组成的突发事件委员会自新冠病毒大流行以来第14次举行会议，该委员会每隔三个月举行一次会议讨论新冠大流行状况。突发事件委员会由法国医生胡辛领导，委员会由17名成员以及11名顾问组成。

本次突发事件委员会的会议将在周五下午举行，最后商定的结论应在随后的日子公布。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅