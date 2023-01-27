拜登延长及扩大在美港人不被强制离境两年：受惠人数增 时间长半年

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美国总统拜登(小图)签署备忘录, 延长及扩大在美合资格港人不被强制离境 2023年1月27日

数以千计现已身在美国的香港人将可在2025年1月26日前不被强制遣离当地，以免他们被迫回到香港受北京打压。为香港争取民主自由的组织对美国总统拜登延长和扩大受惠港人至美国时间昨(26日)天之前已身处美国的港人表示欢迎，认为可让因躲避迫害而留在美国的港人松了一口气，但同时表明，会继续促请当局为受政治迫害的港人订定救生艇法案之类的长远收容政策。

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中国驻美国大使馆发言人就此作出批评，指拜登的决定进一步暴露美国破坏香港繁荣稳定丶限制中国发展的邪恶用心，敦促美国停止干涉香港事务。

1月26日是香港开埠日，亦是美国驻港澳总领事梅儒瑞首次公开批评中国人大常委会就《港区国安法》释法的第二天，美国总统拜登在这一天签署备忘录，指中国政府持续损害港人自由，故此延长及扩大给予香港居民的「延迟强制离境」待遇，合资格在美港人只要在措施公布当天或之前已身在美国，当局在未来24个月便不会强制他们离境，意味在2021年8月5日的最初「延迟强制离境」待遇公布後入境美国的港人，亦可受惠。

最初的「延迟强制离境」待遇为期18个月，原於下月5日到期，拜登的声明令他们可继续留在美国24个月，比之前的待遇享受时间长了半年。获待遇期间，受惠者可申请「就业许可」，在美国合法工作。

受惠人数方面，美国国会研究处曾引述国土安全部的估计指出，在2021年3月，合资格受惠此待遇的港人数目达3860人，事隔近两年，受惠人数肯定有所上升。美国公民及移民服务局（USCIS）已更新相关网页，稍後会发出联邦登记通知，以便为对返回香港有所忧虑的港人提供暂时性的安全港。

拜登在签署备忘录的声明中指出，《港区国安法》破坏港人原应获《基本法》和《中英联合声明》保障的权利和自由，而香港的自治和民主进程亦持续受到中方破坏，学术自由及新闻自由备受打压。自2020年6月国安法生效以来，至少有150名反对政府的政治人物及示威者等人因该法被拘留，超过1200名政治犯被囚或还柙，逾一万人因参与抗议政府的示威而被捕。

根据备忘录，若在公布日後自愿返回香港或中国，便不能受惠此待遇；其次，合资格受惠者须在公布日期後持续在美国居住丶没有被《移民与国籍法案》拒绝入境或驱逐出境丶并非被确定为不符合美国利益或对公共安全构成威胁者丶亦非相信为对美国外交政策不利者等。

对於拜登延长及扩大在美港人的「延迟强制离境」待遇两年，多个在英美争取港人民主自由的非政府组织表示欢迎，免使数以千计港人可能被迫返回香港，面对因政治信念不同而受迫害。当中，在美国的香港民主委员会（Hong Kong Democratic Council）丶香港自由委员会基金(Committee for Freedom in Hong Kong Foundation)及香港自由联盟(Hong Kong Liberation Coalition)均指出，「延迟强制离境」待遇只属临时措施，促请国会和行政当局研究长期解决方案，例如向港人提供难民身份或临时保护身份（TPS），为他们提供永久的避风港。

香港於1841年1月26日开埠，当日是英国与中国满清政府签订《穿鼻草约》後向香港殖民，并开放为自由港之日。

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