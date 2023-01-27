泽连斯基谴责国际奥委会 “虚伪” 乌克兰宣布多国承诺提供321辆重型坦克

乌克兰/俄罗斯/奥委会

乌克兰总统泽连斯基周五(1月27日）谴责国际奥委会 (IOC) “虚伪”，并邀请奥委会主席巴赫访问俄乌交战热点地区之一巴赫穆特 (Bakhmout)。乌克兰驻法国大使瓦迪姆周五宣布，到目前，多国已经向乌克兰承诺提供321辆重型坦克。

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法新社消息，尽管乌克兰一再呼吁禁止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加在巴黎举行的2024年奥运会，但国际奥委会周三表示，正在“研究”允许两国运动员以中立身份参赛的可能性。国际奥委会在其执行委员会会议后的一份声明中表示，“任何运动员都不应该仅仅因为他们的护照而被阻止参加比赛。”

泽连斯基周五在每日例行讲话中表示， “我邀请巴赫先生到巴赫穆特(访问），让他亲眼看到中立是不存在的”，泽连斯基并承诺将为消除"国际奥委会管理机构的虚伪性”做出努力。

泽连斯基说， “很明显，俄罗斯运动员的任何'中立旗帜'都沾满了鲜血”。俄罗斯军队2022年2月入侵乌克兰，并使这个国家陷入了"火"与"血"的深渊。

泽连斯基表示， 乌克兰将尽一切努力，使国际体育免遭恐怖主义国家的影响。他说，如果俄罗斯运动员参加巴黎奥运会，这种情况将不可避免。

泽连斯基强调， “俄罗斯必须停止侵略和恐怖活动，惟其如此，才有可能在尊重奥林匹克精神的前提下讨论俄罗斯是否参与。

此前，乌克兰体育部长古特赛特警告说，如果允许俄罗斯和白俄罗斯运动员参加巴黎奥运会，乌克兰可能会抵制2024年夏季奥运会。古特赛特周四表示，只要“乌克兰发生战争，俄罗斯和白俄罗斯的运动员就不应该参加国际比赛”。古特赛特在 Facebook上的一篇帖子中表示，“目前正在制定进一步可能的步骤和第一步举措，以继续制裁并阻止俄罗斯和白俄罗斯运动员参加国际比赛。”

他补充说，“如果我们的呼声没有被听到，我不排除我们会抵制和拒绝参加奥运会的可能性。”

另据路透社消息， 在德国与美国等各国同意向乌克兰提供重型坦克两天后，乌克兰驻法国大使瓦迪姆(Vadim Omelchenko)周五宣布，到目前，多国已经向乌克兰承诺提供321辆重型坦克。瓦迪姆周五向法国媒体表示，“截至今天，许多国家已经确认

他们正式同意向乌克兰交付总共321辆重型坦克。关于交货时间，各国因情况而定，但我们需要各国紧急提供帮助”。

另外，波兰将增援乌克兰60辆战车以助抵抗俄罗斯侵略，乌克兰总统泽连斯基周五感谢波兰的援助。

法新社报导，泽连斯基在推特（Twitter）发文指出："谢谢你们做出这么重大决定运送60辆战车给乌克兰，其中30辆为著名的PT-91主战坦克，以及14辆豹式（Leopards）坦克。"

本周稍早，德国和美国相继宣布将供应乌克兰战车。波兰总理莫拉维茨奇（Mateusz Morawiecki）接受加拿大电视公司新闻网（CTV News）访问时做了上述表示。

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