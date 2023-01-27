美中贸易争端：美国就钢铝关税违规向世贸上诉

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美国周五(1月27日）就世贸组织对包括中国在内的四个国家征收惩罚性钢铝关税的裁决提出上诉。美国同时就世贸裁定香港产品标注中国制造的做法违规提出上诉。

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法新社报道，世贸组织在2022年12月时裁定，美国上届特朗普政府以国家安全为由对钢铁和铝分别征收惩罚式关税违反贸易规定。美国周五就世贸这项裁决提出上诉。

另外，美国同时对世界贸易组织就“香港制造”作出的另一项决定提出上诉。 12月底，世贸组织争端解决机构（DSB）裁定，华盛顿对从香港进口的商品强加“中国制造”标签违反了国际贸易规则，这是前特朗普政府采取的措施。

美国方面是在世贸组织争端解决机构的会议上作上述宣布的。

美国驻WTO大使裴亘（Maria Pagan）表示：“美国不会就关键的安全决定向WTO小组屈服。”

法新社称，美国特朗普政府对从中国、挪威、瑞士和土耳其进口的钢铁和铝产品征收的惩罚性关税，其继任拜登延续了有关的关税。美国是根据第232条款征收这些额外关税，该条款授权美国政府为保护国家安全可以限制某些产品的进口。

而"国家安全"也是美国周五提出上诉的核心理由。

世贸组织上诉机构本由7名法官组成，负责审理成员国对专家小组的贸易争议报告提出的上诉。而自美国前总统特朗普阻止世贸上诉机构的新法官任命以来，世贸组织的上诉机构一直没有运作，无法审理案件。

据路透社报道，在1月27日举行的世贸（WTO）组织会议上，中国常驻世界贸易组织代表李成钢表示，美国已告知有意就钢铝关税遭裁定违规一事向世贸上诉，他批评美国是"单方面霸凌"与"规则破坏者"。

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