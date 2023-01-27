香港上月出口货值大跌两成九 68年來最差 拖累全年跌8.6%

香港/经济

中港通关前的最後一个月，香港出口业大受打击，使上月出口货值只有3481亿港元(下同，折算约409亿欧元)，按年大跌28.9%，跌幅较预期大，创1954年4月以来最大按年呎幅；进口货值亦减至3997亿，按年跌23.5%，破十四年纪录。中港虽已在本月起通关，但大新银行分析，中国出口将因环球经济衰退压力升温而持续受压，香港外贸表现或持续受到限制。

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香港政府统计处昨(26日)午公布去年12月的进出口数据，显示本地的商品进出口货值已连续下跌超过半年，全年计算，总出口货值为4.53万亿元，按年跌8.6%；进口货值为4.93亿元，按年跌7.2%；全年录得有形贸易逆差3958亿元，按年大增15.6%，逆差总额相等於进口货值的8%。

港府发言人表示，受外围环境恶化及与中国内地跨境陆路运输严重受阻拖累，去年12月输往内地丶美国及欧盟的出口均大幅下跌。环球增长疲弱，短期会继续对香港出口有负面影响。而数据可见，香港上月输往中国的出口商品货值按年大跌三成，进口货值则下跌接近一成三；另外，对美国出口亦按年下跌26.7%，对日本出口更是跌近四成。

若按货品类别划分，通讯丶录音及音响设备和仪器的跌幅最大，按年跌27.5%；其次为办公室机器和自动资料处理仪器，跌13.1%。

发言人预期，环球增长疲弱，短期内将继续对香港出口有负面影响，但跨境陆路运输近期逐渐恢复，应会抵销部分压力。

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