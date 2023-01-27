马克龙出席爱丽舍宫农历新年招待会 呼吁中国反对对乌克兰侵略战争

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法国总统马克龙周五出席爱丽舍宫农历新年招待会，呼吁中国反对对乌克兰的"帝国主义战争"；马克龙表示，尽管招致批评，但他将继续与俄罗斯对话。

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法新社消息，马克龙周五(1月27日）在爱丽舍宫举行的农历新年招待会上表示：“我们所有国家都坚持一个立场，那就是尊重主权和领土完整，无论我们维持何种的友谊和联盟”。

马克龙表示：“有些人曾在某种时候指责我与俄罗斯对话，但我将继续与俄罗斯对话”。马克龙是2022年2月24日俄罗斯入侵乌克兰后，为数不多的与俄罗斯总统普京还保持联系的西方国家元首之一。

马克龙在讲话中提到中国，他说， “但是，如果我们对"这场帝国主义战争"视而不见，谁还能捍卫自由和稳定的国际秩序呢？”。

马克龙向与亚洲有关系的经济、艺术和学术等各界人士发表讲话说， “我们都应对这一秩序负责，必须通过明确我们的原则来维护国际秩序”。

在去年11月于印度尼西亚举行的G20峰会期间，马克龙呼吁中国国家主席习近平利用其影响力阻止乌克兰战争，马克龙并强调，世界的稳定也符合中国的“利益”。

马克龙强调，亚太地区也面临挑战。 他说，我们必须“缓和整个地区的紧张局势，让整个大陆保持和平、尊重稳定，同时让我们共同应对当前的重大挑战”，例如全球变暖的气候问题。

在俄罗斯入侵乌克兰后，美国及其盟友担心北京可能攻打台湾造成紧张；中国并被指责在南海进行扩张。

马克龙并对来法国投资亚洲投资者表示欢迎，并称赞“法国与亚洲之间的文化交流，特别是通过中国和韩国以及法国前印度支那侨民进行的交流。

马克龙并为83岁的诺贝尔文学奖得主高行健颁发了荣誉军团勋章。马克龙说，您为我们的国家赢得了荣誉，您深深地热爱法国，并选择了法国作为您创作之地”。

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