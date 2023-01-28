习近平委托王沪宁策划对台方略？

台海两岸

2022年10月23日，中共政治局新一届常委到达人民大会堂，从前到后，总书记习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥和李希到达北京的人民大会堂。日媒报道，习近平委托王沪宁制定替代一国两制的对台方案。

日媒报道，中共领导人习近平对香港采取强硬立场导致台湾民意骤变，一国两制已行不通，习近平为此委托中共意识形态总管王沪宁，主导谋划取代一国两制的替代方案。

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中共中央常委王沪宁有三朝国师之称，江泽民的“三个代表”，胡锦涛的“科学发展观”据信均出自其手，让人感觉聱牙冗长的“习近平新时代中国特色社会主义思想”也出自其手笔。深得习近平信任，中共二十大得以续任常委，日前新华社报道王沪宁已列入新一届全国政协委员名单，今年3月出任负责“统战”的全国政协主席应属无疑。

中共已故领导人邓小平为实现香港顺利回归，提出确保香港高度自治的一国两制方案，该方案同时也是北京当局诉诸对台和平统一的重要方略。但『日经亚洲』1月26日报道，自习近平掌权并对香港下令采取强硬立场后，台湾民意突变，中共高层意识到一国两制再也行不通。最高决策层的新布局暗示习近平的目标是第四个五年任期，“王沪宁的任务是为两岸统一奠定基础”，并为一国两制制定替代方案。

日经亚洲援引熟悉中共内情的消息来源称，有些分析指中国武统台湾的威胁迫在眉睫，但事实并非如此，首要是中共将先提出新的理论取代一国两制，以此对台施压。据指出，新方案将成为衡量对台统战进展的指标，并由此决定是否有必要动武。

报道指出，由于两岸关系目前非常紧张，难以预料中共何时推出新的统一台湾战略，况且如果新战略只被视为对台构成威胁，恐怕效果适得其反。

习近平把“统一台湾”作为“中华民族复兴”的一部分，也作为其延续执政的理由，但是，关于习近平会否近年武统台湾，各方看法不一。

美国空军上将米尼汉日前预测，美中可能在2025年发生交战风险，最有可能是因为台湾，由于台湾2024年的总统大选和美国在同时也因为自己的总统选举而分心，这将给中国提供发动军事行动机会。

但也有许多分析认为武统台湾代价太大，怀疑习近平会冒着毁灭自身的危险去引发台海战争。

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