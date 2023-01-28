俄罗斯空袭乌东导致三人丧生 冯德莱恩称乌克兰将得到无条件支持

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俄罗斯军队周六袭击乌克兰东部城市科斯蒂安蒂尼夫卡的一个居民区，造成三人死亡。欧盟委员会主席在召开峰会前夕称乌克兰将得到无条件支持。

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路透社报导，乌克兰东部顿内茨克（Donetsk）州长基里兰科表示，俄军周六在乌东城市科斯蒂安蒂尼夫卡（Kostiantynivka）的一个住宅区发动空袭，造成3人丧生。这波攻击还造成14人受伤，另有4栋公寓和1间旅馆遭到破坏。

基里兰科在Telegram发文称，"救援和执法人员正在悲剧现场工作，以帮助民众，并仔细记录俄罗斯占领者在我们土地上的又一桩罪行"。

空袭现场的照片可见扭曲变形的金属和烧焦的家具，还有汽车残骸散落在庭院里。救援人员正清理瓦砾堆，现场还可以看到血迹。

周六稍早，基里兰科说，在过去24小时内，俄军空袭造成该地区至少4人丧生、7人受伤。

乌克兰总统泽连斯基表示，当前前线局势仍极其严峻，特别是在俄军加紧攻势的顿内茨克地区。

乌克兰一再警告，俄军将在未来数周或数月内的某个时间点试图发动另一波攻势。

据彭博社报导，俄罗斯侵略乌克兰本应几周内速战速决，却演变成近一年的战事；俄罗斯总统普京正准备对乌克兰发动新一波攻势，要让俄罗斯与美国及其盟友的冲突变成长达数年对峙。

彭博社引述知情人士报导，克里姆林宫的目标，是证明俄军能够在数个月失利后重新夺回主动权，并向乌克兰及其盟友施压，要求他们同意达成某种停火协议，让俄罗斯保有对目前占有领土的控制权。

据亲近克里姆林宫的人士表示，新一波攻势最快可能在2月或3月展开。这证实了来自乌克兰及其盟友的警告，也就是俄罗斯即将发动新攻击，而且可能在乌克兰获得美国与欧洲最新承诺支援的战车抵达前展开。

知情人士还说，随着俄罗斯的经济和社会都越来越屈从于战争需求，莫斯科可能最快在今年春天下达新一波动员令。

而欧盟委员会主席冯德莱恩在下周举行的欧盟-乌克兰峰会之前表示，乌克兰得到了欧盟的无条件支持，乌克兰需要战胜俄罗斯的攻击以捍卫欧洲价值观。

冯德莱恩周六在德国杜塞尔多夫举行的基民盟活动中发表讲话时表示，“我们站在乌克兰一边，没有任何如果和但是。”

冯德莱恩表示，乌克兰“正在为我们共同的价值观而战，为尊重国际法和民主原则而战，这就是乌克兰必须赢得这场战争的原因”。

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