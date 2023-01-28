德国外长“对俄战争”声明引发风波

俄罗斯侵乌战争

德国绿党籍外长贝尔博克周二在斯特拉斯堡欧盟理事会上的声明引起了轩然大波。 她说："我们正处于反俄罗斯的战争中，而不是相互作战"。

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外长贝尔博克的声明引发了激烈的争论。有不少人认为，这是德国在向俄罗斯宣战。但德国的立场一直是强调自己不参战。在贝尔博克发表有争议的声明后，俄罗斯要求德国做出解释。德国政府于周五再次强调，德国不是乌克兰战争的一方。政府副发言人克里斯蒂安·霍夫曼表示： “北约和德国在俄罗斯对乌克兰的侵略战争中没有参战。我们支持乌克兰，但我们不是参战方。”

德国总理朔尔茨在其周六的视频中表示，他和政府在乌克兰战争中，会继续坚持慎重的，不操之过急的政策，并且一直不会忘记德国的安全。德国广播电台认为，这是朔尔茨与贝尔博克的说法拉开了距离。

贝尔博克的言论不仅引发政界的疑惑，也引发德国媒体多方批评。

《莱茵-内加河报》（RHEIN-NECKAR-ZEITUNG）表示：许多人喜欢贝尔博克的原因是，她对这个世界的恶棍和暴君直言不讳。外交客套话对这位绿党要员来说是陌生的。然而，自本周二以来，贝尔博克关于 "对俄战争 "的言论也处于非外交领域。人们只能惊讶不已。言语上的失误正是克里姆林宫所期待的，以编织其侵略性西方的传奇。但它也代表了对禁忌的破坏。贝尔博克正在用语言让德国参与一场战争，而根据官方的说法，德国并不想参战。

《南德意志报》写道："就激烈的辩论来看，这不仅是一个愚蠢的口误，也是在严重疏忽的情况下给了俄罗斯宣传一个危险的机会。德国媒体和政治家应该尽职尽责，不要传播只包含这一句话的视频片段，而不带任何背景。然而，外交部长在选择措辞时也有谨慎的义务，不幸的是，她这一次又没有做到这一点。"

在海德出版的迪特马歇州报（DITHMARSCHE LANDESZEITUNG）表示："德国政府不得不纠正自己部长的声明，这本身就已经很尴尬了。但贝尔博克一句话闯了两个祸：呼吁西方国家团结起来的努力退居幕后。而在莫斯科，人们对这一声明带有几乎难以掩饰的喜悦，这要么证明了西方国家对战争的参与，要么证明了德国外长的头脑不清晰。不幸的是，前防长兰布雷希特并不是政府内阁中唯一的失误者。"

来自马格德堡的《人民之声》报（VOLKSSTIMME）写道：人们不应忘记，在历史上，已经出现过因小事情导致战争升级的情况。外长贝尔博克已经显示，她满足不了外长这一重要职位的要求。

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