捷克总统选举：力挺军援乌克兰的退役将军帕威尔当选

捷克/总统选举/政治

捷克总统选举第二轮投票结束，退役将军帕维尔以58.32%的得票率，击败对手、得票41.67%的前总理巴比什，巴比什已承认败选，并祝贺帕维尔当选。法新社称，前北约军事委员会主席、力挺军事援助乌克兰的帕维尔将在三月接替任期届满的泽曼出任捷克总统。帕维尔视中国为安全威胁，主张对俄罗斯和中国持强硬立场。

广告 继续浏览后续

法新社消息，乌克兰总统泽连斯基立即在推特上祝贺这位前职业军人当选捷克总统。 泽连斯基表示：“我感谢你们对乌克兰以及我们抗击俄罗斯侵略斗争的支持。”泽连斯基说，希望为了乌克兰和捷克人民的福祉，为了统一的欧洲利益而共同努力。

法国总统马克龙已向捷克当选总统帕威尔发出邀请。马克龙周六在推特上写道： “我们两国因共同的欧洲价值观及支持乌克兰的立场而深深地维系在一起。马克龙欢迎帕维尔到巴黎访问。

61岁退役将军帕维尔在捷克总统第二轮选举中以 58.32% 的选票获胜，前总理巴比什获得41.67% 的选票，他已承认败选，并向他的竞选对手祝贺胜利。

帕维尔在胜选后向选民表示，你们帮助我迈出了通往改变的第一步 。 帕威尔认为，正是真理、尊严、尊重和谦逊这些价值观赢得了选举的胜利。

帕维尔曾任参谋总长和北约军事委员会主席。他一直支持进一步军事援助乌克兰，以及成为欧元区成员，他并强调自己领导北约的经验能为捷克带来秩序及平静。

捷克是欧盟及北约成员国，拥有1050万人口。此次选举的投票率为70.25%。投票前的竞选活动充满争议的，特别是针对乌克兰问题。

欧盟委员会主席冯德莱恩也称赞帕维尔坚守欧洲价值观。冯德莱恩表示，帕威尔在安全、国防和外交关系方面的经验对于维护和加强欧洲团结一致支持乌克兰非常宝贵。”

德国总统施泰因迈尔强调，“俄罗斯对乌克兰的侵略战争比以往任何时候都更加表明欧盟和北约内部凝聚力的重要性”。

据中央社报道，在外交上，帕维尔比现任总统泽曼更亲西方，尤其主张对俄罗斯和中国强硬，支持继续军援乌克兰，立场与总理费亚拉领导的政府相近。

帕维尔视中国为安全威胁，他曾指出中国在经济、科技和军事有潜力成为中心，但价值观和战略目标与捷克不同，发展双边关系有必要持谨慎立场。

帕威尔说，捷克与中国的确有发展贸易的机会，不过贸易额还不多，潜力没有大到需要为此调整对外关系的原则、例如限制与台湾合作等。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅