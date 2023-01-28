欧盟官员：完全同意剥夺中国取得最先进芯片技术

欧盟/美国/中国/芯片

美国和荷兰及日本就限制对中国出口一些先进的芯片制造机器达成协议后，欧盟内部市场专员布雷顿周六表示，欧盟对美国"充分"承诺，将达成使中国半导体业"窒息"的目标；他说，"我们完全赞同使中国无法取得最先进芯片的目标，不能任由中国获得最先进科技"。

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彭博社周六（1月28日）引述知情人士报道称，在周五结束的谈判中，美国已和荷兰及日本就限制对中国出口一些先进的芯片制造机器达成协议。美荷日协议旨在削弱中国建立自己的芯片能力的雄心，把美国去年10月采取的出口管制措施扩大到荷兰和日本，其中包括荷兰光刻巨头阿斯麦。

中央社援引港媒报道，欧盟内部市场执行委员布雷顿（Thierry Breton）星期五（1月27日）在华盛顿智库战略与国际研究中心（CSIS）的活动上表示："我们完全同意剥夺中国最先进芯片的策略，我们不能让中国获得最先进的技术。"

他说，"在确保我们共同的技术安全方面，你总是会发现欧洲站在你这一边。" 在限制中国获得微芯片、量子计算和人工智能等技术方面，欧盟和美国有非常强烈的一致性。

布雷顿续称，欧美也在5G和网络安全方面进行合作，将高风险供应商移除，并密切关注中国对欧洲半导体关键基础设施的持续投资。他还敦促西方国家对稀土进行更深入协调，以减少对亚洲地区的依赖。

欧盟将在今年内通过欧盟版本的芯片法案，希望将欧洲在全球芯片制造能力中的份额提高一倍，达到大约20%，以减少对亚洲芯片的依赖。布雷顿在谈到限制中国取得芯片、量子运算和人工智能等技术时说："在这个议题上，我发现美、欧之间存在十分强有力的结盟关系。"

他指出："双方在5G、网络安全以及将高风险供应商排除在我们网络之外等方面进行过合作，现正密切关注中国对欧洲半导体重大基础设施的投资。"

布雷顿表示将会见美国商务部长雷蒙多，并预言，在世界秩序和地缘政治秩序重塑之下，战后美、欧结盟态势可能还会持续数世纪之久，同时"这个结盟关系必须继续演变与调整"。

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