法情报专家披露中国遥感卫星可为俄罗斯提供情报

中国/美国/乌克兰

美国财政部1月26日宣布制裁向俄罗斯瓦格纳雇佣军提供乌克兰卫星图像的中国长沙天仪空间科技有限公司之后，中国驻美使馆随后表示，美方的指控缺乏依据。法国研究中国情报工作的专家Roger Foligot 近日披露，俄乌战争爆发后，中国发射了多枚可被用来收集军事情报的遥感卫星。

广告 继续浏览后续

Roger Faligot是研究中国情报部门的专家，出版了多本有关中国情报工作的专著，其中最为z瞩目的是“中国情报部门，从毛泽东时代到北京奥运”（Les Services secrets chinois, de Mao aux JO），他在中近期出版的中国档案（Le Dossier Chinois ）一书中发表标题为“试图征服世界的中国间谍”（L'espionnage chinois à la conquête du monde) 的文章，对中国情报部门在俄罗斯与乌克兰的间谍活动做出了详细的介绍。

根据来自俄罗斯与乌克兰情报部门的消息，中国黑客在俄乌战争爆发前后曾经攻击俄乌双方的政府以及国防机构的网络。就中国是否向俄罗斯提供情报议题，Roger Faligot先生指出，俄乌战争爆发之后一个月，2022年3月17日，中国在甘肃的酒泉发射地发射了遥感三十四号02星，中国去年共发射了20多枚卫星，绝大多数被认为是科学用途，但其中多枚带有遥感功能的是用来收集信息，很可能用于军事用途，这些卫星俯瞰俄乌战场，接收电信，包括国际电报电话交流，正如美方向乌克兰提供军事情报一样，北京也完全有能力向莫斯科提供信息，不过，专家认为，北京应该会万分小心！

此外，中国湖南电视台去年2月27日报道说，长沙天仪空间科技公司成功地发射了两枚自己研制的卫星，不过，该消息目前也无法查询。

就中国是否实现被告知俄罗斯对乌克兰的“军事行动”问题，Roger Faligot指出，很难想象中国事先没有被告知，在俄罗斯发动战争的前夕，中国驻莫斯科的副军事参赞经常会见俄罗斯联邦国防与安全委员会的官员，当然，这并不意味着他们会谈的内容就是对乌克兰的军事计划。此外，2014年俄罗斯侵占克里米亚之后，中国前驻莫斯科大使馆武官王海运曾经表示：乌克兰危机为中国在与美国的竞争中争取了十年的时间。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅