美国空军上将米尼汉预测美中有在2025年交战风险

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美国空军上将米尼汉于1月27日预测美国有在2025年与中国发生冲突风险，最有可能是因为台湾，由于台湾2024年的总统大选和美国在同时也因为自己总统选举而分心，这将给中国提供发动军事行动机会。

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美国空军上将米尼汉(Michael Minihan)在一份内部文件中警告，美国有可能在2025年与中国发生冲突风险，最有可能是在台湾附近，他敦促指挥官做好应战准备。米尼汉将军表示希望自己错了，但是直觉告诉，我们或将在2025年作战。

米尼汉上将在阐述他的理由时说，台湾2024年的总统大选将给中国提供军事行动的借口，而美国在同一时间也因为自己的总统选举而分心。

米尼汉上将分析中国主席习近平在2025年拥有团队、动机和机会，并指出 2024 年台湾大选将为中国领导人提供采取行动的“借口”。这份内部文件呼吁部队进行战斗训练，其中包括进行射击练习。

一名五角大楼发言人对法新社有关这份内部文件询问确认由米尼汉将军发出。

美国高官员最近数月表示，中国似乎正在加快行动，如在去年8月时仼美国众议院议长佩洛西访问台湾之后，中国曾进行大型军演进行回应。

中国认为这个拥有 2400 万人口的台湾岛屿是自己领土的一部分，是自 1949 年中国内战结束以来尚未重新统一的省份之一。

近年来中国不满美国与台湾关系密切，特别是这几十年来美国一直为台湾提供武器支持。

美国在1979年承认北京，但出售武器给台湾。

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