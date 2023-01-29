北约秘书长访问韩国称北约高度重视与韩国的伙伴关系

北约/韩国/地缘政治

北约秘书长斯托尔滕贝格周日(1月30日）访问韩国，希望此行在北约面对乌克兰战争、与中国竞争加剧之际，强化与韩国、日本等美国盟邦的联系。斯托尔滕贝格与韩国外长朴振举行会谈表示，这次访问旨在凸显北约高度重视与韩国的伙伴关系。

广告 继续浏览后续

法新社消息，斯托尔滕贝格在与韩国外长朴振会谈中表示，对朝鲜危险的导弹计划，以及为俄罗斯的僱佣兵组织提供军备感到担忧；朴振则感谢北约支持韩国在应对朝鲜核导挑衅的努力，并期待与北约更密切地合作，以应对当今新出现的安全威胁。

斯托尔滕贝格在首尔逗留两天期间，预计还将与韩国总统尹锡悦和国防部长李钟燮会面。他周一将转到东京，与日本首相岸田文雄以及其他日本官员举行会谈。

北约秘书长斯托尔滕贝格表示，北约与韩国可以针对对朝鲜核导开发的疑虑，彼此分享信息，他并指朝鲜向俄罗斯僱佣兵组织供应军备的消息，反映朝鲜方面不仅对印太地区、更对全球构成威胁。

针对美国指责平壤向俄罗斯瓦格纳集团提供火箭和导弹，并帮助加强莫斯科在乌克兰的军队，朝鲜予以否认。一名朝鲜高级官员周日在一份声明中抨击美国的指控，称这是“毫无根据的谣言”，旨在证明华盛顿自己对乌克兰的军事援助是正当的。

据中央社报道，斯托尔滕贝格在韩联社周日刊出的访问中表示：我坚定认为我们必须强化韩国与北约的伙伴关系，因为安全（事务）变得越来越相互关联。亚洲和印太地区（Indo-Pacific）发生的事，关系到欧洲和北约，反之亦然。

他表示，在北约维持聚焦欧洲和北美的同时，成员国正受到全球议题影响。

斯托尔滕贝格说："我们必须应对这些全球性的威胁和挑战，包括来自中国的挑战，而方式之一就是与这个区域的伙伴们更紧密合作。

报道称，尹锡悦与岸田文雄去年以观察员身份参加北约领导人峰会，这是两国首位参加北约峰会的领导人。

韩国在会后开设第一个驻北约代表处，表示在防止核扩散、网络防护、反恐、灾害应对和其他安全领域深化合作。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅