宁德时代在德国启动电池生产

中国-德国-经济

这是路透社2023年1月26日获得的中国电池制造商CATL在德国图林根州安施坦特（Arnstadt）的一家工厂的照片。

据中德意志广播电台和德国《商报》报道，中国电池巨头宁德时代于一月二十六日正式启动其在德国图林根州安施坦特（Arnstadt）的工厂。按计划，该工厂将为欧洲车企的电动车供应电池单元。目前有500名员工正在接受培训。

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宁德时代在安施塔特的工厂是这家公司在海外的首家工厂。公司为此投资多达18亿欧元。并将在年底为六条生产线创造约2000个就业机会。到目前为止。公司已聘用了大约1000名员工，并有信心在德国找到足够的员工。

目前约有450名中国员工仍在该厂工作。据图林根州就业局称，目前约有500名当地申请人正在接受进一步的培训，以获得在宁德时代工作的资格。

在工厂启动生产仪式上，图林根州州长拉莫罗夫表示了欢迎，他说，“在这里，我们拥有一个在整个西欧从未见过的巨型工厂。”

根据宁德时代欧洲总裁（Matthias Zentgraf)的消息，公司为这家工厂投资了18亿欧元，是西欧首条大规模电池量产生产线。工厂的初步产能计划为每年14千兆瓦时，三千万枚汽车电池。根据电池的大小，大约有18.5万到35万辆电动汽车可以配备这些电池。到今年年底，安施塔特将是欧洲第一个大规模生产锂离子电池单元的基地。但在未来，宁德时代计划将该厂的产能扩大到24千兆瓦时。公司预计将在六月获得扩张批准。

岑特格拉夫还介绍说，宁德时代正在匈牙利建造一家更大的电池厂。但它不会影响安施塔特的生产。“对电动汽车电池的需求如此之大，以至于德国和匈牙利的分厂可以相互补充。”

迄今为止，中国电池都要万里迢迢从中国运过来。随着宁德时代德国工厂正式投入量产，供货距离将大幅缩短，物流成本也因此将大大减少。

但在一月中旬，250多名海关官员和警察在工厂进行了一次大检查。他们调查了非法工作、非法居留和伪造入境文件的嫌疑，但只发现了一起违反外国人法律的事情。

岑特格拉夫介绍说，在2022年10月的早期检查中，有几名员工被注意到，他们在德国的逗留时间超过了签证允许的时间。从那时起，公司就努力避免此类问题。

德国汽车工业协会（VDA）一位发言人表示，安斯塔特的电池生产厂是德国电动汽车集群的一个重要组成部分。该厂开业是一个非常受欢迎的发展，而且还必须用更多的地点来推动。为了吸引更多工厂，柏林和布鲁塞尔必须将“基地条件重新提高到全球顶级水平”。

在工厂开幕仪式上，人们也对德国政府和欧盟的未来中国战略表示了关注。图林根州经济部长Tiefensee表示，宁德时代的项目是一种新型合作，“中国人正在把他们的技术带到欧洲”。在离工厂不远的地方，图林根州正在建立一个电池研究中心，在那里“正在进行联合研究”。

岑特格拉夫说，他希望关于新中国战略的辩论中的不和谐只是“一个暂时现象”。

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