捷克总统当选人帕维尔预定1月30日与蔡英文通电话

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捷克总统当选人帕维尔的团队周日表示，帕维尔周日与乌克兰总统泽连斯基透过电话进行会谈，并计划周一(1月30日）与台湾总统蔡英文通话。

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法新社报导，坚定支持乌克兰的帕维尔周日与泽连斯基进行了通话。

泽连斯基在推特（Twitter）发文表示："我祝贺帕维尔赢得捷克总统选举。"泽连斯基并表示："感谢帕威尔和捷克人民的坚定支持。已邀请他访问乌克兰。"

另外，帕维尔的发言人芮哈科娃（Marketa Rehakova）告诉法新社，帕维尔将与台湾总统蔡英文周一(1月30日）举行电话会谈。

帕维尔曾接受捷克电台（Czech Radio）访问表示，他会支持捷克与台湾之间的关系。

布拉格官方奉行一个中国政策，就如同欧盟一样，但捷克官员仍与台湾建立了密切关系。

帕维尔指出，一个中国政策应该辅以"两制"的原则。

帕维尔表示："如果我们跟台湾有特定关系，即是另一种制度，这并没有错。"

他还提到："与台湾保持活跃的商务和技术关系绝对符合我们的利益。"

中央社报道，台湾外交部发布的新闻稿表示，捷克1月27日至28日举行总统大选第2轮选举，帕维尔以得票率58.32%胜出，将于3月初正式就职，成为捷克自1993年独立后第4任总统。

针对蔡英文是否与帕维尔通话，台湾总统府发言人张惇涵稍早向媒体指出，台湾与捷克将强化双方各项领域合作关系，对于促进双方互动有益的方式，外交部都会进行妥善的评估与规划，定案后也将与社会报告说明。

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