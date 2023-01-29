法国学者批评法国大学中国研究严重缺失

中法交流

法国艾克斯-马赛大学历史学家、国际中国研究基金会主席安克强（Christian Henriot）警告说，中国是当今时代最重大的挑战之一，法国大学虽然拥有汉语和中国文学的专家，但对其历史、社会学、政治以及人类学的研究重视不足，作者认为“这是一个严重的错误”。

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安德烈.马尔罗1967年出版的『反回忆录』中这样形容中国：“有一个致力于复仇和正义的国家，一个不会放下武器的国家，在全球性的对抗来临面前不会放弃精神的国家”。他预言：“已经有300年的欧洲时代正在消逝，中国时代已经开始。”

安克强在法国世界报撰文指出，在中国共产党刚刚结束其第20次代表大会，习近平第三次登基并盖上 "让中国再次伟大 "的玉玺之时，马尔罗的预言显得何其敏锐。可是，法国人今天对中国又有多少了解？法国在研究、分析和理解这个具有独特维度的国家的动态方面又有哪些优势？法国大学又拥有什么相关的专长？

作者认为中国已然是一个政治、经济、军事和科技大国，具有在全球范围部署其行动和战略的野心，法国不能像40年前 那样仅仅把中国作为少数机构中少数专家--汉学家的 "研究对象”。

在这位学者眼中，面对中国所代表的挑战，法国大学的研究很不对称，“我们的专业程度取决于在大学或研究组织中进行基础研究的能力。但我们看到了什么？中国专家的职位数量总体上没有变化，仍然局限于少数专业机构和国家科学研究中心。”

事实上法国大学培养了许多年轻的研究人员，他们在扎实的实地考察和对中华世界的第一手研究的基础上，产出了大量的论文。问题在于他们完成论文后许多人找不到相应的位置，他们发现自己连续几年从临时的教学和研究助理（ATR）职位跳槽到博士后职位，没有任何科学工作的前景。他们中的一些人通过坚持不懈的努力，有的年龄很大了才设法找到了一个职位，而他们中的许多人放弃了或选择移居国外。原因很简单：大学没有为研究中国的社会科学工作者提供出路，大学培养的人才白白浪费了。

为什么会是这样？这位学者认为主要责任在于法国大学对中国“密封”。除了数量不多且主要由语言和文学专家组成的中文系之外，法国大学中没有关于中国的研究。有多少历史学家、社会学家、政治学家、地理学家、法律学家甚至人类学家在大学的社会科学系中专门研究中国？在这些学科，这个数字在0到3之间。

所幸有几家全部位于巴黎的机构为招聘中国专家做出了贡献，如国立东方语言与文明研究学院（Inalco）、法国社会科学高等研究院（EHESS）或法国高等实践学院（EPHE）；但它们的综合招聘能力无法弥补大学招聘的不足。而且在过去三十年里，这些机构的职位数量没有变化。在法国国家科学研究中心（CNRS），自2002年以来，亚洲的专家数量几近崩溃。在社会学、政治学或经济学领域，2022年该中心只有一名关于中国的研究人员! 而哈佛大学一校就有48名中国问题专家（几乎是Inalco、CNRS、EHESS和EPHE的总和），并为其关于中国的旗舰课程之一宣布："在21世纪初，没有什么比学习中国更重要的了"。这不是做广告，而是一种承诺。

反过来看，中国对法国拥有多少专业知识？有多少中国学生通过上法国大学与法国社会进行了广泛的交流？有多少人在法国完成了关于法国主题的博士学位？前者有数万人，后者有数百人。他们中的大多数人已经回到中国，带去了他们的专长，还为他们的国家带去了关于法国的非凡知识库。我们还需要问的是，有多少法国学生在中国学习过？有多少人做过中国学科的博士，同时具备语言和学科方面的专业知识？

这位学者认为，中国是当今时代最重大的挑战之一，可是法国大学还在昏昏欲睡。如果不能弥合与美国大学之间的深渊般差距，当务之急，至少也应在有关中国的专业知识方面赶上欧洲的主要大学!

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