法国延长对来自中国旅客健康措施到2月15日

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法国官方于1月28日发布最新政令，鉴于健康情况的发展，法国延长对来自中国游客健康检查措施到2月15日

法国官方于1月28日发布最新政令，鉴于健康情况的发展，法国延长对来自中国旅客健康检查措施到2月15日。

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自从中国政府从12月初突然放弃了严格的控制新冠疫情措施，允许国人在自由旅游以来也导致相关的疫情在中国迅速传播。

与欧洲国家讨论后，法国政府决定加强对来自中国旅客的边境卫生措施，法国政府在2023年1月2日宣布对来自中国年龄超过11岁的旅客采取的健康措施，就是从1月4日起乘坐从中国出发航班入境法国的旅客，无论直航还是转机，须在登机前出示48小时内的核酸检测或抗原测试阴性结果，没有出示该文件登机的旅客有可能被拒绝登机。

另外在在来自中国的航班上，6岁以上的乘客需要佩戴口罩。

此前从2023年1月1日起，抵达法国领土后游客需进行核酸检测。所有阳性样本都将被系统性测序，用于流行病学监测。

2022年底和2023年年初由于中国疫情感染人数激增如美国，日本，加拿大，澳大利亚和数个欧洲国家要求入境来自中国游客有核酸阴性证明。

中国政府表示1月中国因疫情每天死亡人数下降约80%。

分析指出鉴于中国官方对归因于新冠死亡和中国人口的整体感染采用的狭义定义，因此北京给出的死亡人数仅代表实际死亡人数的一部分。

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