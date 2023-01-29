退休改革：法工会号召再次举行大规模抗议 博尔纳："没有商量余地"

法国/退休改革/罢工

受到1月19日成功组织反退休改革罢工抗议鼓舞，法国工会呼吁周二再次举行大规模抗议活动；而法国总理博尔纳周日对推迟退休年龄仍持坚定态度，称“没有更多商量余地”。法国公交系统又将面临一个"黑色星期二"。

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法新社报道，1月19日，全法国有一百万到两百万民众；响应工会号召，举行示威游行，反对引起极大争议的退休制度改革草案。退休改革不仅将法定退休年龄从目前的62岁逐步推迟到64岁，而且到2027年，可领取全额退休金的工龄年限也将提升到43年。这一方案遭到工会及左翼和极右政党的一致反对。

不过，总理博尔纳表示，"64岁退休以及延长缴纳退休金年限，这是在2014年社会的奥朗德政府时期投票的方案，目前已无可争辩”。

政府声称，推迟退休年龄及延长缴费退休金年限，是为了保证法国养老金制度的财政平衡，这也是反对改革者所质疑的。

法国极右翼国民联盟主席勒庞周日表示，总理“不应该走得太远，因为就党派而言，政府的退休改革草案完全不可能通过”。

法国八个主要工会号召周二再次举行大规模罢工抗议行动，工会希望透过大规模民众抗议阻止这项"不公平改革”的进程，而民意调查也显示，退休改革草案遭到公众舆论越来越强烈的反对。

法国社会又将面临一个"黑色星期二"。预计周二，公交系统将受到严重干扰，区间火车高速列车运行大为减少，巴黎的公共交通也将受到影响。

作为预防措施，民航当局要求各航空公司将周二在巴黎奥利机场的航班减少20%。

预计周二学校也会受到罢工影响。

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