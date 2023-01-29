风狂雨骤 中国可能不再是美国最大的贸易伙伴

中美关系

中国航运公司 "中远 "的 "中远海运双子星 "号货轮在德国汉堡港的集装箱码头 "Tollerort "装载。2022年，中国可能已不再是美国的第一大贸易伙伴，这是中美正在脱钩的迹象吗？

永久脱钩或是新冠效应？北京与华盛顿紧张对峙的结果是，2022年，中国可能不再是美国最大的贸易伙伴。这种情况2008年以来只出现过一次。而且还有一种现象，越来越多的企业正从中国转向越南等国，部分还得到中国投资者的资助。

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有关2022年的外贸数据尚未出台，但美国商贸部元月初公布的11月份的数据证实，从中国进口货物的节奏已不如从前。

2022年美国进口中国货物应打破纪录，但前11个月，以价值计算，美国从欧洲联盟进口的多于中国。

专家注意到，2018年以来，出现了全球化重新站队现象。企业寻求多种供货渠道以免受到美中地缘政治紧张影响，以及新冠大流行效应及气候变化风险。

由于贸易战和随后因大流行病导致的世界贸易停止，在经过2019年和2020年连续两年下降后，中国的进口在2021年有所恢复，但是没有恢复到以前的水平。

根据彼得森国际经济研究所(PIIE)的一项研究，更重要的是，与来自世界其他地区的进口相比，它们恢复的速度比贸易战开始前更慢。"显然正在出现一种替代形式，从中国转移到其他国家，而且这种转移部分是由中国投资者资助的，例如一些正在搬迁到越南的企业就是如此，但不仅仅如此。跨国公司在寻求更接近美国的市场。1月初在拉斯维加斯举行的CES科技展上，一家中国电子公司Etech毫不犹豫地宣传其在越南的工厂。”

在连续二十多年出口增长后，越南2018年出口更是突飞猛进，价值翻了两番多，从而成为美国的主要商业伙伴之一。来自其他亚洲国家的进口也正在强劲增长：台湾、韩国和马来西亚正在获得越来越多的市场份额。

这是否是美中经济脱钩的第一个迹象？专家的看法是分歧的，由于距离太近，下结论为时过早。而且美国关税政策的全部效果已经受到健康危机及其对全球经济后果的影响。

专家强调，禁足刚取消的时候，美国人在一般性进口产品方面大笔开销，现在，他们在服务方面花钱更多，这对商品需求有影响，因此对进口有影响。

不过，另外的专家认为，"世界贸易重组 "和 "地理来源多样化”的后果之一是，供应链不再从中国开始，而是从东南亚或更接近美国的地方开始。

与此同时，拜登的有助于将半导体生产带回美国的激励措施法案（CHIPS）和降低通胀法案（IRA)等法律，显示拜登政府确实希望加速与中国脱钩。

两大经济体相互交织的程度很深，要实现脱钩似乎很复杂。牛津经济研究院美国首席经济学家瑞安-斯威特（Ryan Sweet）认为，"美国和中国之间的紧张局势正在形成，但这并不意味着美国将停止进口中国产品。不过，从长远来看，毫无疑问供应将多样化，制造商将不会再把所有的鸡蛋放在一个篮子里。"

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