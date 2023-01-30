世卫宣布：新冠疫情仍是“国际关注的突发公共卫生事件”

世卫/新冠疫情

在世界卫生组织首度宣布COVID-19新冠疫情构成"国际关注公共卫生紧急事件"3年后，世卫周一(1月30日）表示，2019冠状病毒疾病依旧维持全球最高的警戒级别。世卫总干事谭德塞表示，1月中旬获报染疫死亡人数直逼4万，其中超过半数来自中国，且中国真正的死亡病例"绝对要高出许多"。

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法新社报导，世卫紧急委员会27日召开疫情爆发以来第14次会议，讨论COVID-19（2019冠状病毒疾病）大流行是否仍应列在全球最高的警戒级别。

根据世卫声明，世卫总干事谭德塞在会议后表示，"同意委员会就新冠疫情提出的建议，决定这起事件依旧是国际关注公共卫生紧急事件（PHEIC）"。

声明说，谭德塞"认同委员会的观点，即COVID-19新冠疫情可能处于一个过渡时期，并重视委员会的建议，必须小心度过这段时期，减少可能的负面后果"。

谭德塞在会议前暗示疫情的紧急状态尚未结束，指出死亡案例正在攀升，并警告说全球对这场危机的应对作为"依旧步履蹒跚"。

谭德塞在会议开始后向委员会表示："疫情进入第4年，我们现在处境确实比1年前好，当时奥密克戎Omicron变异株将疫情推上另一波高峰，世卫每周获报的染疫死亡人数超过7万人。"

谭德塞表示，单周染疫死亡人数去年10月降到1万人以下，但12月初再度升高。当时中国解除防疫限制措施，导致染疫死亡人数再度冲上高峰。

他表示，1月中旬获报的染疫死亡人数直逼4万，其中超过半数来自中国，且中国真正的死亡病例"绝对还要高出许多"。

整整3年之前，鉴于新冠疫情开始散播至中国境外，世卫在2020年1月30日首度宣布，COVID-19新冠疫情构成"国际关注公共卫生紧急事件"，也就是世卫最高等级公共卫生警报。

就全球范围而言，世卫接获的新冠确诊通报已超过7亿5200万例，包括680多万例死亡。然而，世卫一直强调实际数字很可能高出许多。

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