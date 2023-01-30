四川未婚生育合法化 享受婚内生育同等福利

四川/人口

在一个购物中心，一名妇女和一名儿童和正在分拣玩具的员工2023年1月11日北京。

在人口减少的压力下，中国四川当局决定将未婚生子合法化，让未婚人士生孩子享受已婚夫妇的生育保险和带薪产假等福利待遇。

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据路透社1月30日发自北京的消息，中国四川省卫生当局将允许单身人士组建家庭并享受已婚夫妇的福利，这是促进出生率下降的最新努力。

中国政府规定只有已婚妇女才可以合法生育，但随着近年来结婚率和出生率处于历史低位，四川省当局重新修订了2019年的一项规定，以纳入想要生育的单身人士。

从2月15日起，在这个中国人口第五多的省份，已婚夫妇和任何想要后代的个人（不管是否结婚）都可以向政府登记，而且他们可以登记的孩子数量没有上限。

四川省卫健委在其网站上的一份声明中说，这项措施旨在"促进长期和平衡的人口发展"。

而到目前为止，该委员会只允许希望拥有最多两个孩子的已婚夫妇向地方当局登记。

这个全国范围的登记系统，可让夫妇获得地方当局提供的生育保险以支付医疗费用，同时允许已婚妇女在产假期间保留其工资。

这些福利现在将扩大至四川的单身女性和男性。根据政府的数字，四川60岁以上的人口数量在全国排名第七，占其人口21%以上。

路透社介绍说，中国的人口下降主要是由于1980年至2015年间实施的独生子女政策。

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