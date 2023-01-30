布林肯会晤以色列领导人敦促以巴采取紧急行动缓和局势

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美国国务卿布林肯周一(1月30日）在敦促以色列和巴勒斯坦采取紧急行动，缓和局势。尽管国际社会呼吁巴以双方保持克制，但未能阻止巴以新一轮暴力冲突造成的紧张局势。

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法新社消息，以色列是布林肯为期3天中东访问行程的第2站。布林肯周一在耶路撒冷与以色列总理内塔尼亚胡共同举行的新闻发布会上表示：“我们现在敦促所有各方采取紧急措施，恢复平静、缓和紧张局势。”

27日，以色列占领的东耶路撒冷一座犹太教堂外面发生攻击事件，造成7名平民死亡。事发前一天，以色列军方在占领的约旦河西岸发动数年来最致命的突袭行动，造成10名巴勒斯坦人丧生。

布林肯表示，希望以色列人及巴勒斯坦人都能恢复安全感，这是目前的当务之急。

布林肯周一晚间分别会见以色列外长科恩以色列总统赫尔佐格。

周二，布林肯将在约旦河西岸拉马拉与巴勒斯坦民族权力机构主席阿巴斯会面，拉马拉是1967年以来被以色列占领的巴勒斯坦领土。

法新社报导，布林肯周一稍早在埃及首都开罗与埃及总统塞西及外交部长苏克里（Sameh Shoukry）会面。美国国务院表示，布林肯赞扬埃及在促进区域稳定上扮演重要角色，双方并讨论为缓和以巴紧张所作持续努力。

另据路透社报导，布林肯在开罗向媒体表示，美国将继续鼓励埃及在人权上采取行动，包括释放更多政治犯并保障言论自由。

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