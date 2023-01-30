拜登：美国不会向乌克兰提供F-16 战斗机 马克龙称原则上"不排除可能"

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法国总统马克龙周一(1月30日）在海牙，回答向乌克兰派遣战机的提问时谨慎表示："原则上没有什么是被禁止的"；西方各界目前酝酿向乌克兰提供战机以助其对对抗俄罗斯入侵。法国将和澳大利亚共同向乌克兰提供数千枚155毫米口径炮弹。最新消息：美国总统拜登表示，美国不会向乌克兰提供F-16 战斗机。

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法新社报道，马克龙周一在海牙与荷兰首相吕特联合举行记者会。在被问及向乌克兰派遣战机的设想时，马克龙强调做出任何决定必须遵从的"原则"，如：应由乌克兰提出要求，"不会导致(战争）升级"，目标是帮助乌克兰提升抵御能力而非触及俄罗斯领土，以及(此举）不会削弱法国军队的军力，等。

马克龙表示，根据原则，没有(任何做法）可以被排除在外，马克龙同时表示，乌克兰方面目前还没有提出这样的要求。

在谈到向乌克兰提供"勒克莱尔"主战坦克问题时，马克龙强调了上述原则，他表示，正是根据这三项原则，我们将继续逐案考虑军事装备的交付。

马克龙表示，(提供军援）的决定"是根据乌克兰提出的要求做出的，而不是一些小道消息可以决定的。马克龙并透露，乌克兰国防部长列兹尼科夫(Oleksiï Reznikov ）预计将周二前来巴黎访问，并与法国国防部长塞巴斯蒂安·勒克尔尼会谈。

法新社报道称，荷兰首相吕特强调，如果向乌克兰交付战斗机，不仅没有触犯什么禁忌，而且将是迈出的一大步”。吕特表示赞同马克龙提出的原则，同时表示，荷兰目前还没有收到乌克兰提出的这方面的请求。

乌克兰加强呼吁西方国家供应更多先进武器以协助击退俄罗斯军队侵略，不过，德国总理朔尔茨29日重申，德国不会提供战机给乌克兰。

经过数周激烈辩论和来自盟友的持续施压，朔尔茨25日终于同意向乌克兰运送14辆豹2式主战坦克（Leopard 2），并允许其他欧洲国家提供他们的豹2式坦克。

朔尔茨在接受"每日镜报"（Tagesspiegel）访问时表示："我只能建议，不要在武器系统方面陷入持续的喊价战。"

乌克兰总统泽连斯基感谢德国和美国的援助，但随即强调乌克兰需要北约组织盟友提供更多重型武器来抵御俄罗斯军队，包括战机和远程导弹。

朔尔茨则在访问中警告不要提高"战争逐步升级的风险"，莫斯科当局已经严厉谴责西方国家承诺提供主力战车给乌克兰的决定。

朔尔茨表示说："北约与俄罗斯之间没有战争。我们不会允许这样的升级。"

另据报道，法国国防部长勒科尔尼周一表示，法国将和澳大利亚共同向乌克兰提供数千枚155毫米口径炮弹。

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