捷克当选总统不惧北京不满与台湾总统蔡英文通话承诺强化双方关系

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不顾北京阻拦，捷克新总统帕维尔当选次日与台湾总统蔡英文通电话，承诺强化与台湾的双边关系。

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台湾总统蔡英文祝贺帕维尔当选，盼未来捷克在帕维尔领导下，继续与台湾合作推动紧密地伙伴关系。

据路透社报道，中国政府在帕维尔与蔡英文通话前曾联络捷克政府，要求捷克当局遵守“一中原则”，阻拦双方通话，显然北京的这一努力没有奏效。

法新社引述跑帕维尔推文表示，“很高兴今天与蔡英文总统通话，我向她表示祝贺，并保证台湾与捷克共和国共享自由、民主和人权价值”。这位曾在2015-2018领导北约军事委员会的前将军说：“我们同意加强彼此的伙伴关系”。“我同样表达了未来能够与蔡总统会面的希望。”

根据中央社报道，双方通话近15分钟，交流气氛融洽。台湾总统府发言人林聿禅转述说，蔡英文在谈话中肯定帕维尔总统当选人延续捷克已故总统哈维尔尊重民主、自由及人权的立国精神，与台湾理念相近，盼未来在其领导下，继续与台湾合作推动紧密的伙伴关系。

林聿禅转述说：“总统表示，她与帕维尔都是伦敦大学的校友，有共同的生活经历，盼未来就台捷双边关系及区域议题保持联系，广泛交流，”

蔡英文还强调：“台捷双边互动密切良好，积极推进经贸投资、科技、教育、文化及观光旅游等各领域合作。台湾乐愿与捷克深化在半导体设计、尖端科技人才培育、全球供应链重组等方面的合作交流，并将鼓励台湾企业以捷克作为中东欧地区的重要基地，深化经贸交流”。

特朗普2016年当选美国总统后，曾与蔡英文进行短暂通话，中央社报道说，这是蔡英文“第2次跟国际元首通话。”

法新社报道说，帕维尔与蔡英文的通话有可能激起北京的愤怒，北京一直试图在国际上孤立台湾，阻拦所有可能让台湾在国际社会合法化的迹象。

曾于1989年参加推翻捷克斯洛伐克共产体制的“天鹅绒革命”，戏剧家出身的异议人士哈维尔于1993-2003担任捷克共和国第一任总统。帕维尔将取代亲中俄两国的泽曼总统，成为捷克共和国第四任总统。

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