早被列入黑名单的中国核武研究院仍多次购得美国芯片

中美科技战

在2023年的CES上，英特尔推出了第13代英特尔酷睿移动处理器系列。华尔街日报报道称，被美国列入黑名单的中国工程物理研究院，在最近两年半多次购得英特尔和英伟达等美国公司的半导体产品。

华尔街日报报道说，1997年就被列入黑名单的中国最顶尖的核武研究机构---中国工程物理研究院，却在最近两年半至少十几次采购了先进的美国计算机芯片。

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这家机构是如何规避美国几十年来对此类产品的出口限制的？华尔街日报看到的采购文件显示，这些广泛用于数据中心和个人电脑的芯片是通过中国的中间商完成采购的。从2020年以来，该机构设法获得了英特尔和英伟达等美国公司的半导体产品。

这些采购违反了美国长期以来旨在防止外国势力将任何美国产品用于原子武器研究的限制措施，这也凸显了拜登政府限制中方获取芯片技术面临的挑战。

去年10月，美国扩大了出口管制范围，阻止中国获得最先进制程的美国芯片和芯片制造工具，这些芯片和芯片制造工具为人工智能和超级计算机提供动力，对现在战争的重要性与日俱增。

据指成立于1950年代的中物院的物理学家参与开发了中国第一颗氢弹。美国国防部去年11月发布的年度报告称，中国近年一直在加速扩张其核力量和运载能力。

美国商务部官员于2020年6月扩大了对中物院的限制，将该机构所有或运营的10个实体以及它使用的17个别名列入了禁止采购美国原产产品用于支持中国核武活动的实体清单。

华尔街日报报道说，中物院采购的大多数芯片尺寸介于7纳米到14纳米之间，其中许多在中国难以量产。

英伟达公司表示，中国工程物理研究院使用的英伟达品牌的半导体是一般个人电脑中常有的图形处理芯片，由于全世界的个人电脑销售量巨大，没有一家芯片公司能够控制每台电脑最终的用户是谁。

有关中国核武器研究机构绕过美国出口管制禁令、购得美国先进芯片的报道引起了美国国会的注意。众议院外交事务委员会主席麦考尔星期天在一份声明中批评商务部工业与安全局未尽其责，并表示国会将展开调查。

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