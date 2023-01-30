英联邦议会首次撤回对港邀请 指情况恶化 香港：强烈不满

香港/政治

英联邦议会撤回对议员李梓敬(小图上)和简慧敏下)参与研讨会的邀请, 开启对香港新政治制度的排拒 2023年1月30日

英联邦议会联合会以「香港情况日益恶化」为由，撤回对香港立法会议员参与类似议会学习班的西敏寺研讨会（Westminster Seminar）的邀请，是回归后首次。立法会主席梁君彦批评该会仅基於政治偏见「贬损和排挤」香港，对此表示「强烈不满和坚决反对」，不会参加这些「所谓研讨会」。被拒参与的新民党李梓敬更表明，短期内若非公务需要，不想踏足英国。

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香港经中国改革香港选举制度后诞生的立法会，两名议员去年底如常接获英联邦议会联合会的邀请，参与今年3月中旬丶为期五天的西敏寺研讨会，获邀者为出身选举委员会的律师简慧敏和由前保安局长叶刘淑仪创立的新民党成员李梓敬。但议会联会在26日於官网上载声明，指执委会一致同意，由於香港情况日益恶化，撤回申请。

议会联会声明又指出，研讨会提供推动议会式民主和让各国议会成员学习交流的良机，纵使香港的政治多元化和政治参与备受削弱，其立法会近年仍有参与议会联会英国分会的活动，以保持推动民主的对话。

中国在反修例运动後改革香港选举制度，不单藉爱国标准令民主派人士难以参选，更令选民大幅减少，经新制度於2021年9月诞生的立法会，90席中有89席由建制派拥有。

民主党前主席李永达在议会联会发表声明翌日在社交平台表示，英国非政府组织「香港监察」邀约他及议会联会的负责人等在23日线上讨论，谈及应否邀请李梓敬出席研讨会，与会四人均反对，因为李梓敬支持《港区国安法》，令很多立法会前议员及支持民主的人士入狱；又批评现时立法会既不能代表香港市民，又对自由丶人权和法治倒退默不作声，甚至支持。他又说，知道很多港人和在英友人曾进行过类似工作。

对於联会撤回申请，立法会主席梁君彦28日发表声明回应，指这显示该会「不了解香港的实际情况，而只是基於一些政治偏见或道听涂说，贬损和排挤香港，我们对此表达强烈不满和坚决反对。」 香港立法会不会参加这种带有明显政治偏见的所谓「研讨会」。声明续称，各地的政治制度均应受到其他议会尊重，香港立法会会一如以往，以包容丶尊重的精神，致力与其他实行不同政治制度的议会建立良好关系和交流。

被撤回邀请的简慧敏只在社交平台上转贴梁君彦的声明作回应，而李梓敬则谴责联合会的决定，他向传媒表示，主办方做法儿戏，声明是意图污蔑在「完善」选举制度後出现的良政善治新局面，批评属政治操弄。他质疑议会联会偏听，声称他「代表为数不少嘅香港人」，为何联会不听他们的声音。

李梓敬在前年的立法会选举中，以6.1万票在新界东北选区中胜出，比另一名建制派胜出者少1600票；而简慧敏则在只有约1500名选民的选委会中，以291票当选。是次选举受民主派杯葛，投票率只有30.2%，是有直选以来历史新低。

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