西方向乌克兰交付战机不再是禁区？

俄罗斯侵乌战争

乌克兰在终于获得盟邦承诺交付主战坦克之后，一些美国和欧洲官员在最近几天表示，向乌克兰派遣F-16战机的大门不再关闭。至少，对乌克兰的一些盟友来说，向其交付战机已不再是一个禁区。甚至在海牙访问的法国总统马克龙周一在记者追问是否有这种可能时，也谨慎地表示：“原则上讲什么都不排除”，但是美国总统拜登同日则表示反对。

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乌东战场目前处于相持阶段，但难以排除在春季或者更早些时间发生遽变的可能。乌克兰需要主战坦克抵御莫斯科准备在春季发动的大规模攻势，西方国家终于同意向乌克兰交付主战坦克。为了改变空中优势，乌克兰一直希望得到西方的战机，但西方国家一如之前担心提供主战坦克会导致战争升级一样，向乌克兰交付战机更是一个禁区。现在，一扇大门似乎打开了。

乌克兰总统顾问波多利亚克1月28日对乌克兰自由电视台表示，有关交付远程导弹的谈判“节奏正在加快“。直到目前，美国把向乌克兰提供战机和射程可以超过300公里以上的ATACMS远程地对地导弹列为不可穿越的红线，这是因为美国担心基辅会使用这类武器攻击俄罗斯领土。但是，乌克兰毫不松懈地向盟国施加压力，表示乌方削弱俄罗斯军队的唯一途径之一就是成功摧毁其火炮库存，波多里亚克表示，其中约100门火炮位于被俄军占领的克里米亚。

事情突然有了转机，1月25日，几位美国高官似乎同意就交付此类军火展开谈判。白宫副国家安全顾问菲纳告诉MSNBC电视新闻频道，将对交付战斗机进行 "非常详细 "的讨论。金融时报也在同日报道，美国国防承包商洛克希德-马丁公司将在 "南卡罗来纳州格林维尔增加F-16战斗机的生产，以便能够满足那些选择进行第三方转让以促进当前冲突的国家的需求"。

乌克兰目前最希望得到F16战机，因为这一第四代战机的优势在于既有多重战斗功能又价格便宜。前战斗机飞行员出身的法国国际关系基金会研究员、法国空军出版的智囊团《漩涡》编辑诺埃尔表示：“该款小型战机自问世以来一直在不断升级，很像法国的幻影2000战机，能够以较低的成本执行所有任务。”

如同柏林出口到众多欧洲国家的豹二主战坦克，F16是美国战机中这些年出口外国最多的战机，在欧洲就有九个国家拥有此款战机。乌克兰对该款战机的兴趣如同对豹二主战坦克的兴趣一样，能够快速、迅猛、集中袭击敌方装备，真正改变战争局面。但面临的问题也是一样，如同说服柏林为豹二坦克开绿灯一样，必须说服生产F16战机的美国批准这类武器装备的再出口。

荷兰外长在议会一月中旬辩论时表示，荷兰政府对向乌克兰派遣本国拥有的F16战机持“开放态度”，“没有任何禁区”。该国拥有40架F16战机，目前正逐步被技术更先进的F35战机取代。

根据金融时报，欧盟的一些负责人正在研究其他选项，包括将欧洲自愿国家的先进战机派往位于东翼的其他国家，而这些国家就可以将自己的苏联设计的战机派往乌克兰。然而，这一想法在战争开始时就被拒绝了。虽然波兰曾提出向基辅派遣米格-29战斗机，希望以F-16战斗机作为交换，但华盛顿否决了这一想法，认为风险太大。

1月26日，法国国民议会国防和武装力量委员会主席托马斯-加西柳德在前往伦敦时大胆地声称，在法国派遣战斗机的问题上，"所有的门都是开放的"。1月27日，这位被视为总统亲信的议员向法国《世界报》证实了这些评论，并补充说：没有什么禁忌。但法国国防部长周边官员对此不以为然，

一些专家指出，如果西方战机交付乌克兰，战争的形势将会改观。根据ORYX，俄乌双方目前的空中力量都遭到严重打击，俄罗斯70架战机被摧毁，乌克兰被摧毁的有60架。诺埃尔指出，俄军在其占领的地盘上空拥有空中优势，但无法打击纵深地带，乌克兰的情形也类似。如果其中一方取得空中优势，就很容易轰炸地面的敌军，系统性破坏他们的后勤装备，从而从1915年的一战初期跳跃到1944年的二战。

向乌克兰派遣西方战机本身同时还是一个十分复杂的行动，培养飞行员比培养坦克驾驶员时间更长，上手并不很复杂，但要掌控武器系统，必须要有许多时间的重复操作，专家认为，大约需要六至八个月时间。一架F-16战机只有在融入到一个相互关联的环境中时才能充分发挥效能，包括与空中预警机的配合行动。在摧毁俄罗斯的防空炮台的同时保护自己起飞的基地不受损失并不是一件容易的事。

专家们认为，除了难以估量的与莫斯科升级的风险，向乌克兰派遣战机远没有形成共识。德国总理朔尔茨周日明确表示，德国不会向乌克兰派遣战机。

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