通关后首个春节假 中港澳旺丁 惟只及疫情前两成至三成七 香港最差

中国/春节黄金周

在放宽入境防疫的第一个春节黄金周，即农历年三十至初六(即1月21日至27日)的数据显示，中国内地丶香港及澳门的出丶入境人次均按年以倍数上升，但只及疫情前的19.8%至37.3%，需要更长时间才可复常。当中，复常速度最慢的，并非封关最严的中国，而是在紧跟中国和面向国际中进退维谷的香港。

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以绝对人数计，中国入地称冠，在春节黄金周有287.7万人次出入境，日均41万人次，出入境人次几乎各占一半，出境人次只比入境人次多0.4个百分点。中国国家移民管理局指出，今年春节较去年春节同期（即1月31日至2月6日）的出入境人次增长120.5%。

不过，这「亮丽」增幅背后的绝对数字，仍远远低於疫情爆发前的2019年春节的实况。根据新华社当年2月中旬引述移民管理局分析评估的报道，2019年春节假期全国口岸出入境人数增至日均约达177万人次，即今年的日均出入境人次只及当年的23.2%，在三地中排在中间。

其次人数较多的，是香港，在上述期间有139.1万人次出入，只及2019年春节黄金周的702万人次的19.8%，是三地中回复疫情前水平最慢的地区。

更令人忧心的，是这次高的出入境人次中，79%是香港居民，从中国内地和其他地方进出香港的旅客不足29.3万，只占总出入境人次的21%，旅游消费贡献十分有限。

有关旅客人数已较港府放宽大部分入境防疫措施的去年12月整个月为高，上月的中国内地和其他地方旅客只有16万。香港入境团旅行社协会创会长谢淦廷上周末解释，旅客未见增长是因为来自东南亚的入境旅客未见增长，而内地客亦因需要核酸检测阴性结果才能入境而却步。香港旅游联业工会联会理事长梁芳远更指出，欧美旅客习惯起行前半年报团，预料入境旅客最快要到暑假才见增长。

香港今起取消隔离令 入境核酸核测「不日」取消

为求真正复常丶刺激经济，香港各界要求取消入境核酸核测的呼声日高。有媒体引述消息称，核酸检测 「不日」便会取消，亦有媒体具体指明2月6日取消，而作为港府二把手的政务司长陈国基昨(29日)午仍不肯透露风声，只是说，新年期间有不断透过短讯及电话与内地方面拜年，并不断提起通关事宜，期望尽早带来好消息。

至於被特首李家超形容为复常路上重要一步的取消隔离令，则在今日落实。即日起，检测呈阳性者，毋须隔离；正在身处隔离设施的人士，今日起可获安排有序离开，不需要等快测阴性结果。另外，检测呈阳性者亦毋须透过政府网上平台呈报，若患者属高危人士或出现明显病徵，应尽快求医，留在家中休息；没有徵状者可外出或上班。但有需要人士仍可选择入住社区隔离设施，最多可逗留7天。

澳门今年的春节黄金周实质人数最少，但按年增幅最大，回复疫情前的比例亦最高。

根据澳门旅游局公布，黄金周期间有 45.1万人次入境澳门，按年大幅上升近三倍，平均每日有6.4万人次，超出政府日均4.7万人次的目标。入境者中，内地客占近六成，而香港来客则占三成六，不少评论指出，即使撇开政治因素，以中国旅客对澳门影响之大，澳门的出入境政策亦必然紧跟中国，不作他想。

根据公开资料，澳门今年春节黄金周的入境人次已回复至2019年同期121万人次的37.3%，是三地回复得最多的，而且是旺丁又旺财。当局公布，酒店业场所春节间的平均入住率接近86%，按年升22.4个百分点；房价亦按年升近五成，平均1575元。旅游局表示，春节黄金周客况理想，对旅游业及相关产业释出积极向好的讯息，会全力扩展客源，助力振兴经济。

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