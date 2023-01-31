乌克兰-欧盟峰会将在基辅举行 英国称提供乌克兰战机不切实际

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法国宣布将向乌克兰增派12门“凯撒”榴弹炮；乌克兰总理证实：乌克兰-欧盟峰会本周五将在基辅举行；英国首相苏纳克的发言人周二表示，英国认为提供战斗机给乌克兰的作法并不实际。

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法新社报道，法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼周二在与乌克兰外长举行的巴黎联合新闻发布会上指出，法国将向乌克兰增派12门“凯撒”榴弹炮，法国还将派遣150名陆军参谋人员前往波兰，每月培训多达600名乌克兰士兵。勒科尔尼表示，除了已经交付的18门外，这些大炮还将由法国为乌克兰设立的2亿欧元基金资助。

当被问及向乌克兰提供战斗机时，法国国防部长塞巴斯蒂安·勒科尔尼表示“不存在任何禁忌”。勒科尔尼在巴黎会见乌克兰国防部长列兹尼科夫后，重申了法国在向乌克兰提供武器问题上的立场，称不应削弱法国的防御能力，法国应帮助乌克兰，而且这些武器只能由乌克兰用于自卫。

另据法新社消息，乌克兰总理什梅加尔周二(1月31日）证实：乌克兰-欧盟峰会本周五将在基辅举行。他表示，在俄罗斯入侵乌克兰一年后，此次峰会的召开是向莫斯科发出的一个“强烈信号”。

在乌克兰获得欧盟正式候选国地位几个月后，此次峰会被视为双方重要的会晤议程。

乌克兰总理表示，乌克兰-欧盟峰会在基辅举行这一事实，向我们的伙伴国同时也向我们的敌国发出了强烈的信号，他并表示，乌克兰期待峰会对乌克兰在去年获得欧盟候选国地位后所做的工作及加入欧盟一体化的努力做出积极评估。

他再次强调，两天的峰会也将使欧洲对乌克兰必胜更加充满信心。

另外，乌克兰外交部长库列巴周二表示，乌克兰预计将有120到140辆西方主战坦克，以击退最近加强攻势的俄罗斯军队。

这是乌克兰首次公布西方盟友承诺提供的重型装坦克总数。

而在向乌克兰提供战机问题上，英国首相苏纳克的发言人周二表示，英国认为提供战斗机给乌克兰的作法并不实际。而在美国表示反对后，波兰国防部副部长也说，波兰并未就提供F-16战机给乌克兰进行协商。

此前乌克兰表明，将争取西方提供战机，但美国总统拜登周一表示，他不会将F-16战机运送到乌克兰以助对抗俄罗斯侵略。

路透社报导，苏纳克的发言人向媒体表示："英国的战斗机极为精密，需要数月时间才能学会飞行，因此我们认为，将这些战机送交乌克兰并不实际"。

他说："我们会继续与盟友商讨我们认为正确的作法。"

波兰国防部副部长斯柯基维奇（Wojciech Skurkiewicz）则表示："目前没有就移交F-16作正式讨论。"

波兰目前有48架美制F-16战机。

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