北京在布林肯出访前夕秀强硬 美日荷芯片协议是主因？

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就在美国国务卿出访北京一周前，北京突然对美国提高了声调，中国外交部发言人毛宁1月30日在例行记者会上表示：“美国是乌克兰危机的始作俑者和最大推手，持续向乌克兰输送重型武器和攻击性武器，不断抬升冲突的长度和烈度。”

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毛宁在布林肯2月5日到访北京前夕作出上述强硬表态实属罕见，评论认为，除了近日美日韩加强军事合作之外，日本与荷兰达成协议限制对中国的芯片技术出口是其中一大因素。

继荷兰与日本上周宣布与美国打成一致共同限制对中国的半导体高科技设备出口之后，中国外长秦刚星期一（1月30日）与荷兰副首相兼外长胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）举行了电话会谈，根据中国外交部网站的介绍，秦刚在会谈中强调，开放务实是中荷关系的最大特色。中国正在加快推进高质量发展和高水平对外开放，这将为中荷合作带来更大机遇。中国愿同荷兰加强多边领域合作。

据业内人士向法广介绍，荷兰生产目前世界上最先进的光刻机，是中国的芯片开发不可或缺的设备，离开了光刻机，中国的芯片制造技术在短期内很难快速发展，而中国目前尚没有能力生产光刻机，所用设备全部依赖进口，而且该机器需要不断更新换代，荷兰的出口限制将对中国的芯片开发造成严重威胁。

难怪中国外交部发言人表态如此严厉：“美国为了维护自己的霸权私利，滥用出口管制，胁迫诱拉一些国家组建遏制中国的小圈子，将科技经贸问题政治化、武器化，严重破坏市场规则和国际经贸秩序，中方对此坚决反对。这种做法损人不利己，破坏全球产供链稳定，国际上不乏担忧之声。许多企业界人士都表示，滥用出口管制将造成混乱，影响效率和创新。

据美国媒体介绍，荷兰的阿斯麦（ASML）公司是世界上最先进的半导体光刻系统的制造商之一，占据全球60%以上的光刻机市场份额，也是全球唯一一家能够供应七纳米及以下芯片所需要的极紫外光刻机（EUV）的厂商。阿斯麦出口中国的主要是生产七纳米以上的深紫外DUV光刻机。

阿斯麦公司2022年全年对中国的销售额达到21.6亿欧元，中国是该公司继台湾和韩国之后的第三大市场。

去年10月，美国对向中国出售半导体及半导体制造设备实施了严格管控，称中国可能将此技术用于军事目的，比如破译美国密码或制导高超音速导弹。但在颁布这些限制措施的前后，美国始终向荷兰与日本施压，要求两国进一步限制对华出口的先进技术。

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