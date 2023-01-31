反对退休改革：法国工会号召本月继续举行两轮罢工抗议行动

法国/退休改革/罢工

“我们不要64岁退休！”：周二(1月31日），全法约120万到280万民众，响应8个工会的联合号召，在各地举行跨行业罢工示威活动，抗议受到极大争议的退休改革草案。工会号召本月7日及11日再次接连举行罢工行动。

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法新社消息，据内政部周二晚间的统计，周二上街抗议人数多于1月19日第一次动员，至少有120万示威者参加，而12天前示威者人数超过110万。法国劳工总联盟CGT则宣布，参与示威者达到280万人。

首都巴黎的示威规模，内政部统计为87,000人参加示威，独立调研公司Occurrence称，有55,000人走上巴黎街头参加抗议，工会表示，动员人数达到50万人。法国五大工会之一的"法国劳工总联盟"CGT呼吁，下周二2月7日及下周六2月11日为新的"行动日"。

巴黎示威游行队伍由工会领导人率领，反对将退休年龄提高到64岁，游行队伍打出标语：“向退休改革说不”。示威期间，数十名极端分子与警方发生冲突。

法国其他各大城市也爆发大规模抗议，从南部的马赛到西部的雷恩及南特，示威者高喊：“马克龙，你的改革不会通过！”。报道称，西北部城市雷恩有数千人上街，并发生警民冲突。据报有激进分子混入示威人群，焚烧垃圾桶及向安全部队投掷物品，警方施放催泪气体并使用高压水枪还击。

周二跨行业大罢工，公共交通首当其冲，受到严重冲击。

路透社报导，受到罢工影响，法国只有1/3高速列车（TGV）正常运作，本地和地区列车更少。巴黎地铁也受到严重干扰，月台上人群拥挤，人们争先恐后地冲上仅剩为数不多的列车。有的地铁站暂时关闭。国家铁路公司事先预料，全天法国各地只有约三分之一的高铁维持正常运作，城铁及区间列车维持正常服务的比率就更少，建议居民取消或推迟出行计划。

另外，航空、能源及教育等行业也纷纷响应罢工号召。据公共服务部的统计，公营部门到周二中午罢工人数达到总人数的19.4%；教育系统，宣布参加罢工的教师达25.92%，这个比率远低于上次动员的28%；据CGT称， 法国最大的能源公司----道达尔石油集团的炼油厂和燃料库罢工得到员工的普遍响应，罢工者占到75%到100%。CGT计划继续罢工，并不排除本周炼油厂“停工”的可能性。

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