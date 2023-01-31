封不住禁不了 抖音母公司字节跳动强势进驻硅谷办公大楼

美国-抖音

在美国的一片封禁声中，最具争议的中国公司“字节跳动”（Byte Dance），近日在旧金山湾区硅谷，搬进了新的办公大楼。

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字节跳动是抖音（Tik Tok）的母公司。据《圣何塞信使报》报导，字节跳动总部，2022年9月，租下圣何塞市科尔曼大道（Coleman Avenue）两栋办公大楼，这两栋办公大楼位于硅谷中心地带圣何塞国际机场对面科尔曼高线综合科技园区内（Coleman Highline mixed-use tech campus），是当地最新增加的建筑，跻身于硅谷最成功的科技园区。

这次租赁交易，是2022年硅谷最大的房地产租赁交易之一。这两栋办公大楼总面积为65.8万平方英尺，足以容纳2600至3900名员工。

字节跳动旗下的抖音在美国拥有8000万用户。丕优研究中心(Pew Research Center)统计显示，13岁至17岁美国青少年当中，高达67%使用抖音应用程序。《福布斯》的调查显示，近年来美国人在抖音上花费的时间比其他平台多，抖音甚至被称为美国文化的一大推动力，成为对美国人影响最大的中国媒体。

抖音至少有300名员工曾在中国的中央电视台、新华社、环球时报、中国国际广播电台等官媒和中共网信办工作。

目前，字节跳动面临联邦立法者和监管机构的审查和关注。2022年7月，美国的两位联邦参议员，指控字节挑动非法监视和访问抖音美国用户数据，呼吁联邦贸易委员会（Federal Trade Commission）就字节跳动和抖音进行调查。

抖音由于严重毒化美国社会尤其危害青少年的身心健康，正遭到民众的起诉。美国至少20个州禁止政府机构使用抖音。

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