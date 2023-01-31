戴琪：微信是伪冒产品流通的最大平台之一

美国/中国/贸易

美国政府周二(1月31日）发表年度报告，指中国仍是伪冒产品最大的制造国，美国贸易代表戴琪更点名微信，指这个中国最大的通讯软件是冒牌产品流通的主要平台之一。

广告 继续浏览后续

路透社报道，美国的《假冒和盗版恶名市场报告》（notorious markets）提到，美国海关及边境保卫局（U.S. Customs and Border Protection）2021年截获的伪冒产品中，有四分三是来自中国，以及由中国转运到香港。

该份报告列出39个网上市场及33个实体市场，指它们涉嫌参与或容许持续的侵犯商标或盗版行为，报告特别指出，微信的电子商贸生态系统是中国其中一个最大的伪冒产品平台，用户透过微信平台分发和出售有关产品。

美国贸易代表处（USTR）同时表示，全球速卖通（Aliexpress）、百度网盘、敦煌网、拼多多及淘宝，以及义乌国际商贸城、深圳华强北电子产品、北京秀水街等七个实体市场继续列入"恶名市场"名单。

美国贸易代表戴琪（Katherine Tai）表示，有关名单是一项重要工具，用于敦促私营企业和贸易伙伴采取打击侵权的行为。

对于中国多间电子商贸企业被列入名单，北京方面曾表示不认同，称美国的做法"不负责任"。而阿里巴巴则称会继续与政府部门合作，应对平台上的保护知识产权问题。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅