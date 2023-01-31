法周刊：中国指责美国“促发”乌战 北京变调了？

中国乌战立场

法国《Marianne》周刊网站1月30日报导称，中国外交部发言人毛宁指责美国“促发了乌克兰危机”，要求华盛顿停止向基辅运送重型武器。该声明与中国国家主席习近平自俄罗斯入侵乌克兰以来所采取的“中立”立场相矛盾。

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该周刊网站国际版上的报导说：我们正在目睹全球冲突的开始吗？自乌克兰战争开始以来，中国首次做出有利于俄罗斯的立场表态。1月30日星期一于北京举行的例行记者会上，中国外交部发言人毛宁回应提问时指责美国“触发了乌克兰危机”，并向基辅提供重型武器，而“这是助长乌克兰危机的主要因素”。

报导引述美国彭博社频道回忆说，1月24日，美国政府批评中国上市公司在军事和经济上协助俄罗斯。据北京反驳称，这是毫无根据的讹诈，并且是“被讹诈”的受害者。中国外交部发言人毛宁在回应记者的话中指责华盛顿“散播妄想症”。她说，中国“永远不会火上浇油”，并保证中国“将更少地助长危机”。

中立的终结

报导继续写道，中国公司对俄罗斯的支持包括非致命的军事和经济援助，据彭博社指出，这并不违反美国及其盟友在俄罗斯入侵乌克兰后实施的制裁规定。

法国《Marianne》周刊最后强调出，这种前所未有的语气变化发生在美国国务卿安东尼·布林肯下周日和周一访问北京的前几天。到目前为止，习近平一直对普京采取中立立场。无论是9月中旬，在上海合作组织（OCS）峰会上，北京向俄罗斯同行表达了对乌克兰战争的担忧；还是在9月底的联合国大会上，中国外交部长王毅呼吁乌克兰和俄罗斯不要让战争“外溢出來”。

美国制裁协助俄罗斯的中企

据路透社此前报道，美国国务院和财政部26日同步对俄罗斯瓦格纳集团相关个人和实体实施制裁，并将中国首家运营SAR遥感卫星的商业公司——长沙天仪空间科技研究院有限公司（简称“天仪”）也列入了制裁清单，原因是该公司在俄乌冲突中“为俄罗斯瓦格纳集团提供协助”。

对此，天仪29日则在回应《环球时报》记者问询时表示，天仪及子公司与俄罗斯Terra Tech公司及Wagner集团不存在业务往来，天仪的产品及服务皆用于民事和商事用途，不涉及任何军事用途。同时，天仪正在与各方积极沟通，尽力确保得到公开、公平和公正的对待，通过合法手段维护自身的合法权益。

中国对乌克兰战争的立场会怎么转？

值得注意的还有，在欧美国家相继承诺提供主战坦克给乌克兰之前，费加罗报的专栏作者雷诺·吉拉德（Renaud Girard）24日发表《中国出面调停乌克兰战争的资本》的文章。据他分析，中国出面的调停的主要优势在于可以使俄罗斯总统挽回面子。

据这篇文章指出，中国从1839年到1945年经历了一个漫长的世纪，期间中国国家主权屡屡遭到侵犯。因而在主权问题上十分敏感。迄今为止，中国是交战方之间可能的最佳调解人。

为什么呢？文章作者解释说，15世纪初，郑和的强大舰队到达波斯湾，然后到达非洲东海岸。他与他所接触的各个国家建立了外交和商业联系，与下一世纪的西方海权崛起不一样的是，明朝当时避免了对外国领土掠夺的行为。

所以说，俄罗斯从2014年开始对乌克兰的领土蚕食，完全违背了中国的外交政策。去年9月16日的撒马尔罕亚洲峰会上，习近平就要求普京尽快结束战争，并告诉普京，莫斯科隐晦地威胁要使用核武器是不负责任的。

事实上，自从2022年2月24日俄罗斯入侵其国家以来，乌克兰总统泽连斯基多次寻求与中国总统接触。他的夫人还在达沃斯世界经济论坛上向中国代表团转交了她丈夫写给习近平的一封信。

从《费加罗报》到《Marianne》周刊的相关报导来看，北京似乎越来越担心欧美多国将提供乌克兰主战坦克的影响。而这种担心会不会导致其对乌克兰战争立场或者战略上的转变，值得关注。

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