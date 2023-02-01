世界报：印度在喜马拉雅山脉受到中国越来越大的威胁

中印边界争端

世界上两个人口最多的国家经常在其高海拔的边境地区发生冲突，中国正在悄悄地蚕食。法国世界报称中国占有优势，因为印度不能对宿敌巴基斯坦置之不顾，而在喜马拉雅山脉开辟第二战线。

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该报报道说，喜马拉雅山是中国和印度之间的阵地战的现场，其回声却很少传到平原地区。这是一场低调的冲突，比北京和台湾之间的冲突发出去的声音要少得多，但它却在世界两个人口最多的国家、两个核大国之间上演。

两大邻国为一条3500公里长的边界，即所谓的 "实际控制线"，以及两个大区争夺不休。中国向印度索求7.5万平方公里，这几乎是整个阿鲁纳恰尔邦的全部面积，北京认为这是西藏的一部分。印度则要求中国退还自1962年以来在拉达克占领的面积达37000平方公里的阿克赛钦地区。

世界报认为：“这场冲突的根源在于殖民时期的遗产，当时接管印度的英国人在1914年单方面强行划定北京并不承认的麦克马洪线，并将拉达克和阿鲁纳恰尔邦纳入印度。该州与不丹接壤，对中国来说尤其具有战略意义。它包含重要的矿藏和水资源，是佛教圣地之一。达旺地区是加尔登-南迦巴瓦寺Galden Namgey Lhatse所在地，它是西藏仅次于拉萨布达拉宫的第二大寺院，六世达赖喇嘛就出生在这里。中国问题专家胡切特Jean-François Huchet说：‘它不在中国的控制范围内，这使得它成为西藏流亡政府的重要后方基地’”。

1962年爆发中印边界战争，中国占领了拉达克的一部分---阿克赛钦。这场战争让印度人深受羞辱。双方此后在边界问题上从未达成过任何协议，两个对手近年来在高山上修建道路、隧道、机场跑道、桥梁和军营方面拼命竞争， 2020年，在海拔4000多米的拉达克加尔万山谷发生1962年以来最严重的冲突，印度方面20人丧生，中国方面的受害者人数不详。这一冲突终结了习近平与莫迪2018年在武汉上演的和解尝试。

两年来时断时续的谈判陷入死胡同。世界报报道说，印度总理莫迪却笼统地表示中国人没有进入印度的领土，但是当局阻止记者进入和拒绝议会辩论。然而有各种迹象让人们认为，人民解放军已占据了上风，他们正在耐心地蚕食拉达克，并不断入侵其他地方。印度的媒体也报道，北京可能已经吞并了1000-2000平方公里的土地，而印度军队已经无法再在那里巡逻，牧民也无法再在那里放牧。

2022年12月，在阿鲁纳恰尔邦的塔旺地区，又发生了一场混战。印度国防部长在议会中承认，中国军队曾试图 "越过""有效控制线"。"印度政策研究中心研究员、前军官Sushant Singh说：“目前的情况反映出印度越来越没有能力在有争议的边境地区威慑中国。”

在新德里智库战略与防务研究委员会的创始人哈皮蒙-雅各布教授看来，印度面临着一个两难境地："如果升级，充满了不确定性，如果不升级则伴随着缓慢但确定的领土损失。他认为，"现在缺少的是应对中国威胁的明确的政治承诺。新德里对中国的策略是假装视而不见”。

印度陆军总司令马诺伊-潘德将军最近的评论并没有让人放心。他称，与中国的边界局势 "稳定，处于控制之下，但不可预测"。

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