中国又出新“胡鑫宇”事件？此次是吉林高三女生失踪88天

中国/胡鑫宇/郑春梅

据中国官方的央视网新闻预告称，中国江西官方明天发布江西境内失踪中学生胡鑫宇遗体被找到的新进展消息。胡鑫宇失踪一百多天，当地警方与民众数千人梳篦式搜寻无果，最后却在校园外不远粮仓旁树上用鞋带勒颈上吊在树上被发现。尸体已成骨骸。官方报告是自杀。此案在中国民间引发质疑。官方严封消息，禁止评论。新案是吉林省吉林市第十三中学高三学生郑春梅从校外租住的房子内出走后失踪，到周二（1月31日）为止，已经整整88天。舆论担心郑春梅是胡鑫宇案第二。

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据自由亚洲报道，正当全网都在关注江西失踪中学生胡鑫宇遗体被找到的消息时，一个相似的案例最近也再次浮出水面。消息引据封面新闻，吉林省吉林市第十三中学高三学生郑春梅从校外租住的房子内出走后失踪，到周二（1月31日）为止，已经整整88天。她消失的地方是离住处3.6公里外的吉林大桥。

这一消息1月初在中国媒体报道胡鑫宇案时就已经提及。而当时郑春梅的父亲郑云江还向媒体抱怨，他在网络平台发布关于寻找女儿的信息时，却被禁言，理由是不符合社区规范。

郑春梅消失的大桥上公共视频曾在她消失后不久的时间拍到一个行人翻桥跳水的视频，但郑春梅的父亲告诉媒体，他看过视频后无法判断跳水的就是其女儿。而随后的水面搜救并未能找到相关踪迹。

关于中国江西少年学生胡鑫宇命案，官媒央视新闻今天发布消息称，江西官方2日发布全案最新调查情况，并回答记者提问。央视称将现场直播。央视说，胡鑫宇事件新闻发布会由江西省、上饶市、铅山县公安机关联合工作专班及市县相关部门联合举行。

据中央社消息说，就读高一的江西省上饶市铅山县15岁少年胡鑫宇，2022年10月14日在校园内离奇消失在监视器范围后宣告失踪，各方搜寻未果。今年1月28日，铅山一座粮库的保全人员赫然在仓库附近找到一具被指用鞋带缢吊的遗骸，距离失踪已达106天。

由于案情疑点过多，包括胡鑫宇为何要前往位在深山里的粮库围墙内自杀？当地警方先前号称地毯式搜索，为何没能找到胡鑫宇？失踪期间学校仍因疫情而封控，胡鑫宇为何能出门？鞋带如何能达成上吊自尽的目的？是否涉及拐卖后强摘器官情事？

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