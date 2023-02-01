中国经济新数据：制造业继续萎缩中

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今天公布的中国制造业数据调查显示，中国制造业活动在 1 月份显示继续陷入收缩，尽管中国疫情措施完全开放，但清零重新开放带来的提振不足以抵消中国经济本身疲软以及美国和欧洲经济增长放缓带来的不利影响，路透社说，突显出中国经济复苏的脆弱性。

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据法新社今天报道称，根据1日公布的一项独立指数，中国1月份的制造业活动因疫情清零限制遗留后果而连续第六个月收缩。此前官方数据曾报告积极状况。官方的报告称采购经理人活动指数（PMI）上个月已为50.1点。

由IHS Markit为财新计算的采购经理人活动指数（PMI）上个月为49.2点，而12月为49点。

低于50的数字表明活动萎缩。

自8月以来，财新指数一直处于红色，与周一公布的政府指标（50.1）相比，出现了逆转。

据称，主要调查中小企业的财新-Markit调查能更准确地反映总体经济形势。官方数字主要是指大型国有企业。

与中国官方数据相呼应，国际货币基金组织（IMF）周一将今年中国的增长预测从4.4%上调至5.2%。

在2022年，中国的国内生产总值（GDP）增长称为3%。法新社说，这一经济增长速度会让大多数主要经济体羡慕不已，但对中国来说，仍然是40年来最慢的速度之一。北京为自己设定的目标是5.5%，这一速度也已经远远低于2021年的表现，当时中国的GDP在第一波流行病复苏的推动下，称增长了8%以上。

据路透社今天引述一些分析师表示，亚洲能否经受住全球需求放缓和居高不下的通货膨胀的打击还存在不确定性。

据东京第一生命经济研究所首席经济学家 Toru Nishihama 表示：“亚洲最严重的衰退已经过去，但前景因美国和欧洲等主要出口目的地的疲软而蒙上阴影。随着疫情的复苏正在进行，亚洲经济体需要一个新的增长引擎。目前还没有。”

国际货币基金组织周二小幅上调了 2023 年全球增长前景，原因是美国和欧洲的“惊人的弹性”需求以及中国放弃严格的流行病控制措施后中国经济的重新开放。但国际货币基金组织表示，全球经济增长仍将从 2022 年的 3.4% 放缓至 2023 年的 2.9%，并警告称世界很容易陷入衰退。

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