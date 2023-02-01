习近平是否真的在俄侵乌战争周年时前去克里姆林宫见普京？北京回以“太极拳”

俄罗斯/中国/习近平

俄罗斯外交部称，应俄罗斯总统普京的邀请，中国国家主席习近平可能在这个月俄罗斯对乌克兰实施“特别军事行动”一周年之际访问莫斯科。但2月1日中国外交部发言人对此不予确认。

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据美国之音今天报道称，针对俄罗斯外交部说俄乌战争周年之际习近平将访莫斯科，北京今天只以没有可分享的信息而抵挡提问。

据中国外交部发言人今天称，“今年，俄罗斯和中国将共同努力，进一步加强和促进两国政府间的双边关系。 ”

俄罗斯国家通讯社塔斯社稍早援引俄罗斯外交部报道称。“俄罗斯总统普京已邀请中国国家主席习近平今年春天进行正式访问。”报道称，习近平的访问将是2023年两国双边议程上的“核心事件”。俄罗斯外交部没有说明习近平访问的具体日期，今年2月24日是普京发动入侵乌克兰的战争一周年。

北京外交部发言人毛宁周三（北京时间2月1日）在被要求确认习近平可能很快访问俄罗斯时说：“中国和俄罗斯在各个层面保持密切合作，以促进双边关系的发展，并为维护世界和平与发展做出贡献。”

但她拒绝确认这次访问，“至于具体访问，目前我没有可以分享的信息。”

俄罗斯总统普京在去年12月底的年终视频中向习近平发出了访问邀请。双方重申了在能源和贸易等多个领域的合作。

如果这次访问得到确认将标志着习近平自2019年6月以来首次访问俄罗斯。

据美国之音，周一，俄罗斯外交部的声明还表示，中国负责外交事务的最高官员王毅，将在二月访问莫斯科，为习近平的访问作准备。声明说，莫斯科希望将俄中关系推向“新的水平”，并说，俄罗斯希望提前实现两国年度贸易额2000亿美元的目标。

“这样的访问将突显北京在与西方的地缘战略竞争中站在莫斯科一边的战略选择，并发出挑衅的信息。” 《南华早报》周二（1月31日）发表的一篇文章说。报道称，该报罕见地批评习近平这次可能的访问。

有消息说，台湾媒体在报道习近平将于2月俄罗斯侵略乌克兰周年之际访问莫斯科消息时，曾用普京在背后严捅习近平一刀，形容普京“绑架”习近平，在普京沦入战争失败的边缘，拉习近平下水。至此，俄罗斯明确称普京邀请习近平抵访。

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