华府智库称布林肯访华北京会向美国寻求对台湾问题的“再保证”

中美关系

华府智库战略暨国际研究中心（CSIS）中国专家们表示，国务卿布林肯访问北京不会给美中关系带来突破性进展。台湾问题势必是重要一环，北京会趁机向拜登政府寻求公开的台湾问题“再保证”。

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根据美国媒体报导，布林肯将于2月5日和6日访问北京。CSIS邀集中国实力计划主任林洋（Bonny Lin）、中国专家白明（Jude Blanchette）与甘思德（Scott Kennedy）举行在线记者会作行前分析。

林洋表示，布林肯此行与中方官员的对话，主题可能包含台湾、东海、南海、俄罗斯与北韩。林洋分析，不预期会有具体成果。美国透过这次访问向全球展现，美中仍能维持最高层级的对话。

白明表示，他不认为布林肯访中会给美中关系带来突破性进展，但就管理双边关系而言，绝非坏事。这场访问与其说有什么突破，不如说是一次试探，了解北京是否愿意改变做法。白明分析北京的意图指出，中国想要让华府做更多针对台湾议题的“再保证”，要求华府公开声明更多贴近其“一个中国”政策的论述。

甘思德以白宫国家安全会议印太事务协调总监坎贝尔（Kurt Campbell）立下的年度目标“建立护栏”来形容这次访问，他说，过去对话的目标可能是恢复关系，但如今对话，应是在两国达成一致之处对话，在意见分歧之处避免冲突且能持续前进。

针对美国空军上将米尼汉（Mike Minihan）近日警告，美国可能在两年后与中国开战。林洋表示，2025年动武只是可能性之一，潜在危机和动武风险肯定在增加，不见得是全面入侵，可能是规模动武；白明说，各种预测时间表就象是孩子喊着狼来了一样，发出不确定讯号，反而自损美国信誉；甘思德说，美国似乎正在将自己拖入一场不必发生的冲突。

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