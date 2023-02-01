德国使馆官方微博删粉红恶言恶语 顺带问了一句“您是否也可以用来评论中国和中国政府？”

中国/德国/五毛

德国驻中国大使馆刚刚过去的1月31日罕见发文，告知要删去该馆中国新浪微博官方账户留言中众多辱骂性质的恶言恶语，并罕见称问，这些关于德国的不友好的评论，您是否也可以用来评论中国和中国政府？据称，德国使馆的反应被赞硬气。网上批评五毛的恶言恶语，何时敢对中国的不公发过什么P声吗？！

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据德国驻华使馆在中国新浪所开微博官方网站称，亲爱的粉丝，我们在此稍作提示：我们信仰言论自由。在德国，每个人都可以自由地表达、写作或发表自己的见解，没有审查制度。微博下的评论我们通常会保留--即使是不那么友好的评论。每个人都可以思考一下，这些关于德国的不友好的评论，您是否也可以用来评论中国和中国政府？即使是在德国，言论自由也是有边界的。因种族、肤色或性取向而贬低他人，煽动仇恨和暴力，以及否认、淡化甚至为大屠杀辩护的言论我们都会予以删除。

德国使馆微博官网所指引发中国五毛恶言恶语的发文，是前一天30日的博文。

该博文说，九十年前，纳粹分子在德国掌权——这造成了可怕的后果。1933年1月30日，阿道夫·希特勒被任命为帝国总理。在很短的时间内，他的政府终止了此前一直适用的魏玛共和国宪法，建立了独裁政权：议会被解散，其政治反对者被迫害，工会和其他政党被取缔。在德国，犹太人的权利逐渐被剥夺并开始受到迫害。纳粹统治给德国和世界带来一场浩劫并最终走向覆灭：1939 年德国入侵波兰，第二次世界大战爆发。二战共造成超过 5000 万士兵和平民丧生。超过 600 万人在灭绝营和集中营中被杀害。直到1945 年 5 月 8 日德国战败并宣布无条件投降，才意味着“第三帝国”的终结。

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